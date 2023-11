Andrea Monti è il nuovo direttore generale della padovana Corvallis

Tinexta Cyber (Polo Cyber del Gruppo Tinexta) rafforza il proprio team manageriale con l'ingresso di due figure di rilievo come Andrea Monti come nuovo direttore generale di Corvallis, che ha sede a Padova, e di Ornella Sala come responsabile del personale di Tinexta Cyber.

Andrea Monti

Andrea Monti, dopo la laurea in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, ha consolidato un'importante esperienza professionale, iniziando la sua carriera in Banca D’Affari. Successivamente, ha assunto posizioni chiave in multinazionali come Accenture e Bain & Company Italy, con responsabilità anche a livello internazionale. Grazie alla sua esperienza nel mondo Finance, si è occupato del turnaround di una importante Banca Popolare italiana. Dal 2018 al 2023, ha guidato la digital transformation e l'innovazione, dirigendo il mercato banking per l’Italia in NTT Data Italy.

Ornella Sala

Ornella Sala ha precedentemente ricoperto ruoli significativi come HR Business Partner presso IBM Italia, occupandosi di diverse funzioni, tra cui IBM Consulting, Enterprise, Integrated Accounts e Hardware. La sua esperienza comprende anche la gestione di programmi di ristrutturazione aziendale e iniziative focalizzate sulla formazione, diversity, sviluppo e gestione dei talenti. In qualità di Responsabile del Personale di Tinexta Cyber Ornella Sala coordinerà le attività di gestione e sviluppo delle risorse umane per sostenere la crescita del nostro business.

Tinexta Cyber

Dichiara Marco Comastri, Ceo di Tinexta Cyber: «Accogliamo con grande entusiasmo Andrea Monti e Ornella Sala nel nostro Team. Monti, con il suo importante background nel settore IT e finanziario, sarà determinante per la crescita di Corvallis. La sua esperienza, unita alla nostra expertise in cybersecurity, sarà fondamentale nel supportare e guidare le realtà operative nel settore bancario, assicurativo, industriale e della Pubblica Amministrazione, garantendo loro sicurezza e resilienza. Parallelamente, la profonda competenza di Ornella Sala nel campo delle risorse umane sarà centrale nella gestione di tutti i nostri team, assicurandone la piena coesione e sviluppo professionale».