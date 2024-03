Mortandello a Berlino illustra l’offerta della destinazione Terme e Colli Euganei 

Il Comune di Montegrotto Terme ha partecipato all'ITB Berlin, la più grande fiera mondiale dedicata al turismo, in qualità di co-espositore nello stand dell'Ehtta, associazione di cui il sindaco Riccardo Mortandello è presidente dallo scorso novembre.

«Lo stand dell'Ehtta - ha dichiarato Mortandello - e in particolare la nostra città, hanno attirato l'attenzione e la curiosità di numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo, che sono rimasti affascinati soprattutto dal fango termale portato come campione per l'occasione. Proprio il fango e l'acqua termale sono stati gli elementi di maggiore attrazione, tanto che le televisioni tedesche presenti hanno desiderato realizzare un servizio a riguardo, con una breve dimostrazione pratica della sua applicazione». Durante l'evento, il padiglione Medical&Health ha offerto una vasta gamma di presentazioni e tavole rotonde. Tra le tematiche affrontate, spiccano la sostenibilità nelle città termali e il nuovo turismo della salute legato al mondo dello sport e del fitness. Mortandello ha tenuto una presentazione sulle nuove esigenze del mercato che coinvolgono anche il nostro territorio e che spingono sempre più il termalismo verso un concetto più ampio di benessere. Ha illustrato come la destinazione abbia ampliato la sua offerta, affiancando ai trattamenti termali curativi già consolidati, anche nuovi trattamenti e attività per la cura della persona e per il benessere psicofisico.