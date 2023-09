Officine Facco riaccende la sua tradizionale festa con un omaggio ai partner spagnoli

La tradizionale Festa Facco, arrivata alla sua 40esima edizione, è tornata in presenza dopo lo stop forzato degli ultimi anni. Un momento chiave per l’azienda per celebrare sia i risultati raggiunti nell’anno in corso sia un momento per ripartire dopo l’estate con nuovi obiettivi. Una festa all’insegna della condivisione e del divertimento che tradizionalmente coinvolge tutti: persone Facco con le loro famiglie, fornitori, partner e clienti. Oltre 500 persone hanno partecipato il 1° settembre a Campo San Martino, Headquarter di Facco. Segno distintivo della Festa: il tema. Ogni anno, infatti, la festa è dedicata ad un Paese e ad una cultura diversa, simbolo della volontà di Facco di celebrare le similitudini e le caratteristiche proprie di un Paese nell’ottica di crescita e comunità e di far conoscere a tutti i colleghi le peculiarità del paese prescelto. Quest’anno il focus è stata la Spagna, un Paese importantissimo per il business di Facco, in cui l’azienda è presente da oltre 40 anni. Tutti i reparti aziendali sono stati coinvolti nell’organizzazione in un percorso di avvicinamento rispetto ai contenuti e nella coralità della preparazione per cui le persone Facco sono parte attiva della festa e non semplici spettatori. Dagli addobbi floreali, all’allestimento dei tavoli, ai momenti ludici per i bambini, ai regali per gli invitati, al dj set al mixologist: ogni capacità viene messa in risalto e il successo dell’iniziativa è condiviso da tutti.

«La convivialità, l’affetto e il piacere di stare insieme e celebrare le persone, i percorsi e i risultati con questa festa è uno dei motivi di più grande orgoglio mio, della famiglia Finco e di tutta l’azienda. Finalmente tornare a festeggiare insieme e dal vivo questa consolidata tradizione ci ha emozionato. Questo credo sia però semplice da trasmettere. Quello che deve essere un ulteriore motivo di orgoglio - e credo sia un unicum nel panorama aziendale - è l’impegno che tutte le nostre persone mettono perché questa festa sia davvero di tutti: dalle famiglie, che partecipano numerosissime anche coi loro bambini, ai fornitori, che condividono tanto del nostro percorso, fino ai clienti che sono venuti dalla Spagna, ma non solo. È stata una serata di festa, di consapevolezza e di visione. Abbiamo celebrato il passato ma lanciato anche nuovi semi per il futuro”, commenta Massimo Finco, Presidente di Officine Facco, che aggiunge: “Siamo entrati in Spagna ormai 40 anni fa. Siamo cresciuti insieme. Non si tratta solo di un mercato frizzante, ma un mercato che ha saputo cogliere e valorizzare le migliori innovazioni del settore avicolo diventando leader con alcune delle realizzazioni più importanti e complesse d’Europa. Siamo orgogliosi di avere partner spagnoli così visionari, attenti e rapidi nel cambiamento e nell’evoluzione. Condividiamo questo spirito innovativo e questa tensione al cambiamento. Questa festa vuole celebrare i nostri amici spagnoli e rafforzare ulteriormente il nostro solido legame»

La Festa Facco 2023 è un vero viaggio in Spagna attraverso continui richiami ai suoi paesaggi, al suo folklore alla sua cultura artistica ed enogastronomica, oltre ovviamente all’impegno dell’azienda e alle realizzazioni nel paese. La cena è stata a base di pietanze tipiche iberiche, l’allestimento dei tavoli arricchito dai colori e i richiami folkloristici del paese. Inoltre, gli ospiti hanno attraversato la “via delle bancarelle” prima di sedersi al tavolo. Ogni bancarella era dedicata ad un aspetto tipico della Spagna: l’olio, il vino, la “chinata”, la sangria, le ceramiche di Sargadelos, alcuni libri di letteratura ispanica classica e moderna per la Biblioteca Facco. Quest’ultima è un progetto a cui il Presidente Finco tiene molto e che si arricchisce di anno in anno di nuovi volumi a cui tutte le persone Facco possono attingere liberamente, anche suggerendo titoli che vorrebbero leggere nel tempo.

Sul palco si sono succeduti i clienti storici di questo paese che hanno portato il loro contributo e la loro testimonianza di una relazione profonda e proficua che dura nel tempo. Inoltre, sono stati celebrati alcuni anniversari lavorativi di persone Facco in azienda da 25 o persino 40 anni. Business e relazioni sono stati protagonisti, così come il ballo e la musica, in particolare il tradizionale flamenco che ha allietato gli ospiti nel corso della serata. Ma non è finita. Il comitato organizzativo della Festa ha previsto aree ludiche dedicate all’intrattenimento di adulti e bambini: contest a premi, photobooth per scattare foto ricordo personalizzate per la serata, un toro meccanico, animazione per bambini e gonfiabili. E come da tradizione, anche i contest sono stati protagonisti: la gara dei disegni e la gara dei dolci. I bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie hanno presentato il loro disegno più bello per aggiudicarsi dei premi speciali. Invece una giuria selezionata è stata incaricata di valutare il dolce più buono e più bello tra quelli presentati. Ovviamente disegni e dolci erano ispirati alla Spagna e alle sue peculiarità. Un evento che ha impegnato tutti i reparti per diverse settimane, celebrando lo spirito di squadra e il senso di appartenenza all’azienda. Un modo per ringraziare ogni persona legata a Facco per il proprio contributo alla storia e alla crescita dell’azienda nel passato, nel presente e soprattutto nel futuro.