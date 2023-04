Un aiuto concreto per le imprese: Confartigianato apre uno Sportello Bandi in provincia

È stato inaugurato a Teolo lo Sportello bandi di Confartigianato Imprese Padova: l'associazione di categoria, in accordo con l’amministrazione comunale, vuole dare un segnale concreto per aiutare gli imprenditori del territorio ad agganciare la ripresa.

Sportello

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Valentino Turetta, la vice sindaco Graziella Quagliato, l’assessore all’Innovazione Matteo Turetta, il presidente del mandamento di Abano Terme di Confartigianato Riccardo Rizzieri e il funzionario Filippo Marchioro. Il servizio sarà disponibile, a partire da martedì 11 aprile, ogni primo e terzo martedì del mese nella sede comunale di Teolo dalle ore 9 alle ore 12. Spiega Rizzieri: «Per noi è molto importante, in questo momento, individuare insieme ai Comuni del territorio, dei servizi che possano rappresentare un aiuto concreto per chi fa impresa, in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo». Aggiunge il sindaco Turetta: «Ringraziamo Confartigianato per aver accettato la nostra proposta di aprire uno sportello presso il nostro municipio. Come amministrazione siamo vicini al mondo produttivo e cercheremo in tutti i modi di aiutare gli imprenditori in questo particolare momento storico della nostra economia. Sono particolarmente convinto che questo servizio sarà apprezzato dalle imprese del nostro territorio, confermando il solido rapporto di stima e fiducia reciproca tra il Comune di Teolo e Confartigianato».

Bandi

Gli imprenditori potranno avere puntuali informazioni in merito ai bandi aperti ed un aiuto in ogni fase dell’iter procedurale della pratica di richiesta di contributo, grazie al personale specializzato di Confartigianato Imprese Padova. In particolare, presso lo Sportello, sarà possibile avere informazioni sulla presentazione dei bandi locali, regionali ed europei, sulla pre-analisi gratuita circa la possibilità per le aziende di accedere ai contributi e l’analisi della descrizione dell’idea progettuale e dell’investimento. Inoltre, sarà possibile accedere ai servizi del patronato INAPA. Lo sportello è accessibile a tutti su prenotazione. Per avere ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo bandi@upa.padova.it.