Una nuova casa per le pmi padovane: ecco la nuova sede di Confapi

Spazi triplicati per l’Associazione: oltre 500 metri quadrati a disposizione delle piccole e medie imprese del territorio. Il presidente Carlo Valerio: «Rafforziamo la nostra capacità di porci al servizio delle imprese attraverso una struttura moderna e funzionale, situata in una posizione strategica». Il direttore Davide D’Onofrio: «L’inaugurazione entro il primo semestre, ma siamo già pienamente operativi».

Casa

Le piccole e medie imprese padovane hanno una nuova casa. Più ampia e moderna. È ufficialmente operativa la nuova sede di Confapi Padova, che si è trasferita in via Salboro 22. I nuovi uffici si trovano all’interno del centro direzionale di APS Holding, che già accoglie anche Busitalia e Confcooperative. Un posizionamento strategico che beneficia della prossimità di tangenziale e autostrada, nonché del capolinea tranviario della città, e che dedica un intero piano alle piccole e medie industrie del territorio, con oltre 500 metri quadri a disposizione delle pmi associate.

Anniversario

«Nell’anno che sfocerà nel 25° anniversario dell’Associazione inauguriamo la nostra terza sede dopo quella di Piazza Salvemini e di Viale dell’Industria, in cui siamo rimasti dal marzo del 2008 a oggi. Rispetto alla precedente struttura, Confapi Padova triplica gli spazi a disposizione, proseguendo nella propria politica di sviluppo, per essere vicina alle imprese e rappresentarne al meglio gli interessi», afferma il presidente Carlo Valerio. «L’Associazione ha affrontato questa difficile fase economica senza mai smettere di essere al fianco delle imprese e con una chiara strategia di investimenti. In questo senso, la rafforzata presenza sul territorio rappresenta uno strumento indispensabile per affrontare con impegno i tanti problemi delle aziende. La nuova sede, ubicata in un edificio moderno e funzionale, è situata in una posizione logisticamente strategica perché baricentrica tra le due zone industriali padovane. Situata nello snodo tra le autostrade Padova-Bologna e Milano-Venezia è facilmente raggiungibile anche perché adiacente al capolinea del tram».

Connessione

«Puntiamo a essere sempre più connessi al territorio grazie ad aree multifunzionali, due sale conferenze e spazi per incontri B2B», aggiunge il direttore Davide D’Onofrio. «I lavori per il trasferimento sono stati eseguiti a tempo di record grazie all’impegno di tante aziende associate, che non possiamo non ringraziare. Non è ancora tutto perfetto perché anche noi, come tutti, scontiamo i normali ritardi degli approvvigionamenti nel comparto dell’edilizia e dell’interior, ma contiamo che entro un paio di mesi tutto sia ultimato: l’inaugurazione ufficiale si terrà entro il primo semestre 2022, ma intanto l’operatività è completamente trasferita. E la data che ci siamo segnati in calendario è quella del 31 marzo, quando in contemporanea abbiamo tenuto nella nuova sede tre riunioni operative: quella della Giunta di presidenza dell’Associazione, del Consiglio direttivo ConfapiD (il Gruppo delle imprenditrici aderenti a Confapi Padova), e del Consiglio direttivo Unionmeccanica Confapi, che raccoglie le aziende del settore metalmeccanico. La casa è nuova, la squadra di Confapi rimane quella che gli imprenditori hanno imparato a conoscere e apprezzare: le pmi continueranno a trovare in noi chi le affianca, le tutela e valorizza, supportandole nello sviluppo e nella crescita sui mercati nazionali ed esteri».