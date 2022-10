Vigodarzere, in quattro entrano a far parte dei "locali storici"

La Regione del Veneto, attraverso il suo assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato, ha comunicato in questi giorni l’iscrizione di ben quattro attività commerciali di Vigodarzere nell’elenco regionale dei Luoghi storici del commercio. Sono quattro attività che sono state avviate nel territorio da oltre quarant’anni e che hanno saputo rimanere vivaci e attive e diventare con il tempo un punto di riferimento del tessuto commerciale e anche sociale di Vigodarzere. «Il tessuto commerciale del nostro territorio è ricco e vivace – dichiara l’assessore alle Attività produttive, Cristina Mason, che è passata personalmente a congratularsi con le quattro attività – e registriamo ogni anno nuove aperture, sebbene le condizioni economiche attuali siano così incerte. C’è comunque voglia di mettersi in gioco e per questo ringraziamo chi sceglie Vigodarzere per avviare la propria attività».

Potranno quindi fregiarsi del titolo di “locale storico” la merceria tessuti Mazzonetto Attilio di Alberto Michelon, un negozio che è stato avviato nel 1939 ed è ancora attivo a Saletto. Alberto lo ha ereditato dai suoi nonni e da sua madre. Ci sono poi l’edicola cartoleria “Fragole” di Andrea Facco, aperta negli anni Settanta a Tavo come bazar che vendeva merce di ogni tipo: ha saputo negli anni svolgere un importante servizio per la comunità della piccola frazione. Come pure a Tavo è insediata la trattoria “Ombre moderne da Gildo”, che accoglie i suoi avventori dal 1953. Altro locale storico è infine il negozio di alimenti per animali di Gomiero Renato a Saletto, che ha preso avvio nel 1974.

«Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro territorio realtà commerciali che hanno saputo mantenere viva una lunga tradizione famigliare, pur rinnovandosi e adattandosi ai tempi moderni – aggiunge il sindaco Adolfo Zordan –. Un negozio chiuso è un vuoto che crea innanzitutto nei cittadini la necessità di trovare le proposte commerciali altrove, in altri territori, impoverendo il tessuto locale. Negozi, bar e ristoranti creano invece ricchezza, non soltanto da un punto di vista strettamente economico, bensì rappresentano punti di aggregazione, svolgendo anche un ruolo sociale. Siamo consapevoli che i tempi sono difficili, per gli alti costi delle materie prime e delle bollette: per questo il mio ringraziamento e il mio plauso vanno a chi ha scelto di esistere e di resistere nel nostro territorio».