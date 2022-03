Un balletto dalle atmosfere dickensiane, "Cenere Cenerentola" al Verdi

Domenica 3 aprile la danza torna ad animare il palcoscenico del Teatro Verdi di Padova con lo spettacolo Cenere Cenerentola, una coreografia di Luciano Padovani con la Compagnia Naturalis Labor.

Sul palco del teatro padovano i nove ballerini della compagnia vicentina, che da anni si cimenta in un lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, il tango e i nuovi linguaggi delle arti performative, danno vita a una Cenerentola lontana dallo stereotipo, dall’incanto da favola, una donna che vive l’attimo con sorpresa, audacia e disillusione.

La scena diventa un sobborgo minerario dickensiano: il palco coperto di cenere e un muro di metallo, memoria di lavoro, fatica e povertà. Costumi d’effetto, rasi impalpabili nello sfavillante turbinio delle danze e nell’intreccio della seduzione e le luci da minatori, fanno rivivere la protagonista e i suoi “topini disneyani” in uno spettacolo intenso e di grande impatto visivo.

La Cenerentola di Naturalis Labor è un personaggio ambivalente fragile e tenace, sognante e deluso, innalzato e lasciato ricadere tra quel soffice manto di cenere nera. È donna, di ieri di oggi e di domani, in cerca di un ruolo da ricoprire, di un personaggio da interpretare, di un luogo in cui sentirsi piena.

Naturalis Labor

La Compagnia Naturalis Labor è nata nel 1988. La sede organizzativa e operativa è a Vicenza (Italia). Naturalis Labor svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi delle arti performative. Progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali ed europee. I suoi spettacoli sono stati prodotti ed hanno debuttato in teatri, festival e rassegne in Italia e all’estero (Francia, Scozia, Austria, Germania, Svizzera, Romania, Turchia, Grecia).

È riconosciuta e sostenuta da Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e Arco Danza. Promuove rassegne e festival tra cui Visioni di danza, Forti in Scena e Danza a Comacchio.

“La danza è, in fondo, un naturalis labor: un “lavoro” del corpo, paziente e necessario, quotidiano e faticoso, caratterizzante e costruttivo; 'naturale' come un gesto, come il corpo che lo produce, come l'occhio che lo vede, come il tempo che lo consuma. Il resto è forma.”

Luciano Padovani

Dove e quando

Al Teatro Verdi | Padova

il 3 aprile 2022

alle ore 16

Cenere Cenerentola

regia e coreogra?e Luciano Padovani

danzano

Alice Beatrice Carrino, Umberto Gesi, Giuseppe Morello, Elisa Mucchi, Luca Parolin, Roberta Piazza, Alice Risi, Andrea Rizzo, Elisa Spina

musiche Proko?ev, J. Johannsson, S. Tuur, M. Weinberg e autori vari

scene Mauro Zocchetta

luci Thomas Heuger

costumi Lucia Lapolla

scarpe La Diva Calzature

foto di scena Giuseppe Distefano

produzione Compagnia Naturalis Labor

coproduzione Festival Danza in Rete, Teatro Comunale Città di Vicenza

in collaborazione con Fondazione Teatro di Pisa - Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

con il sostegno di MIC, Regione Veneto, Arco Danza, Comune di Vicenza

durata 1h 5’ senza intervallo

Biglietti

Tutte le indicazioni al sito https://www. teatrostabileveneto.it/events/ event/cenere-cenerentola- padova/

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/events/ event/cenere-cenerentola- padova/

