“Il vetro tra scienza e arte: ricordando Paolo Mazzoldi”, la conferenza al Museo “Giovanni Poleni”

Il vetro è un materiale che da sempre ha affascinato l’uomo per il suo modo peculiare di interagire con la luce, riuscendo ad esempio a scomporla nei suoi colori fondamentali, come nei prismi, o a deviarla e guidarla come nelle fibre ottiche.

La capacità di controllare la composizione del vetro o le inclusioni in esso contenute ha prodotto storicamente meravigliosi capolavori in campo artistico, che da un lato costituiscono di fatto una vera e propria nanotecnologia ante-litteram ma che sono anche il fondamento su cui si basano alcune moderne applicazioni avanzate.

Nell’ambito del progetto “Scienza dal mondo islamico all’Europa di oggi. Arricchimenti incrociati tra passato e futuro”, il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova organizza per mercoledì 25 gennaio, alle ore 17.30 al Museo Giovanni Poleni (via Loredan 10, Padova), la conferenza dal titolo “Il vetro tra scienza e arte: ricordando Paolo Mazzoldi” tenuta da Giovanni Mattei, docente del Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’ateneo.

Nel corso dell’incontro si compirà un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire alcuni dei capolavori in vetro e per stabilire un ponte ideale tra arte e nanotecnologia: il seminario sarà anche un modo per ricordare il prof. Paolo Mazzoldi, uno dei fondatori del gruppo di fisica della materia del Dipartimento di Fisica dell’ateneo patavino, che ha saputo instillare a generazioni di studenti la passione per la scienza e per il vetro.

Il progetto “Scienza dal mondo islamico all’Europa di oggi. Arricchimenti incrociati tra passato e futuro”

Proposto dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova e finanziato dall’Ateneo patavino, il progetto mira a far conoscere al grande pubblico gli sviluppi della scienza, dai contributi del mondo islamico alla fisica e all’astronomia di oggi, per far luce sugli scambi e gli arricchimenti incrociati fra paesi e culture diversi. Di fondamentale importanza è la collaborazione di diversi partner, tra cui il Comune di Padova che partecipa attivamente con il coinvolgimento sia del Gabinetto del Sindaco che del settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche. Elementi caratterizzanti del progetto sono l’inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza, con la creazione di gruppi di lavoro misti composti da giovani del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Ateneo e da persone della comunità locale, di tutte le nazionalità, in particolare membri della comunità islamica.

In parallelo al lavoro dei gruppi, il progetto prevede anche numerosi eventi divulgativi rivolti al pubblico di tutte le età nei quali si alterneranno lezioni-dimostrazioni anche in costume per bambini e famiglie, visite guidate al Museo Giovanni Poleni e una serie di conferenze .

Queste ultime, vista la coincidenza con l’anno internazionale del vetro proclamato dalle Nazioni Unite, avranno come principale filo conduttore il vetro e le sue proprietà. Anche nell’organizzazione delle conferenze si è voluto sottolineare l’intreccio fra culture e discipline diverse, evidenziando il ruolo svolto dagli sviluppi della scienza islamica. Grazie alla collaborazione con i Musei Civici, è stato possibile organizzare un ciclo di conferenze che spaziano dall’archeologia e dall’arte alla storia della scienza fino alle frontiere attuali della fisica e dell’astronomia.

Sempre nel contesto dell’anno internazionale del vetro, parte integrante del progetto è anche la mostra “VETRO. Dall’antichità romana alle sonde spaziali”. Organizzata nel Museo Giovanni Poleni, la mostra è stata inaugurata il 16 dicembre 2022 e rimarrà aperta fino al 30 aprile 2023. L’esposizione presenta al pubblico le proprietà fisiche del vetro, mettendo in luce le varie modalità di produzione di questo materiale e alcuni dei suoi impieghi nella vita quotidiana, nell’arte e nella scienza, dall’antichità romana all’epoca islamica, fino alla ricerca di punta di oggi nell’ambito della fisica e dell’astronomia.

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-vetro-tra-scienza-e-arte-ricordando-paolo-mazzoldi-470658200347

