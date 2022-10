Le ricerche più sperimentali di artisti e artiste underI35, in città arriva "Contemporanea"

Contemporanea è la nuova iniziativa dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova che mette al centro le ricerche più sperimentali di artiste e artisti under 35. Tra esposizioni collettive, seminari, laboratori, percorsi formativi, residenze d’artista, Contemporanea delinea un percorso creativo che coinvolge diversi spazi e aree urbane di Padova, da ottobre 2022 a gennaio 2023.

Cinque esperienze

Contemporanea riunisce cinque esperienze in cui la creatività giovanile diventa protagonista, in modi diversi e con finalità specifiche. I progetti, infatti, sono rappresentativi delle linee operative dell’area Creatività dell’Ufficio Progetto Giovani, percorsi talvolta paralleli ma sempre più spesso convergenti e interconnessi. Tutti sono orientati al sostegno delle competenze dei giovani che operano con i linguaggi contemporanei nei campi delle arti e della cultura.

Le iniziative

Fondamentale, in questo senso, l’attivazione di progetti formativi come Step by Step – la cui prima inaugurazione è prevista mercoledì 12 ottobre – o Dimore, che mettono a disposizione strumenti concreti per promuovere la crescita professionale di artisti e operatori culturali. Agli approfondimenti, i seminari, gli incontri con gli esperti, si affiancano esperienze pratiche in cui i giovani possono confrontarsi con la realtà delle professioni culturali. Altre iniziative, ad esempio Insurrezioni, sono rivolte invece ad artiste e artisti under35 che operano già con obiettivi professionale all’interno delle realtà emergenti del mondo dell’arte contemporanea. Attraverso la creazione di occasioni di visibilità, promozione e sostegno alla ricerca, si intende favorire il loro inserimento nei circuiti professionistici, grazie anche a nuove modalità di relazione dei creativi con la città e il territorio.

L'installazione permanente

Proprio dall’attenzione alla realtà cittadina nascono le azioni e i progetti di rigenerazione urbana, in cui i processi culturali diventano elementi trainanti per le trasformazioni del territorio e delle comunità che lo abitano. Come dimostra la sperimentazione di MAC Studi d’artista, attraverso il nuovo uso degli spazi, privati o pubblici, e il coinvolgimento attivo delle persone, è possibile attivare nuovi modi di concepire ed abitare la città. In questa direzione va anche l’installazione d’arte pubblica di Davide Sgambaro in zona stazione, che rimarrà in loco permanentemente.

L'obiettivo

Filo conduttore di tutte queste esperienze rimane la centralità dell’aspetto relazionale, dello scambio di buone pratiche e della creazione di importanti sinergie. L’obiettivo è creare un circuito virtuoso, una rete, costituita da diversi attori del tessuto culturale, economico e sociale della città, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo fatto di nuove e più sostenibili esperienze produttive, culturali, sociali.

Il calendario degli appuntamenti

STEP BY STEP | DAL LABORATORIO ALLE MOSTRE

12 ottobre - 4 novembre 2022

Piazza De Gasperi, 10

Step by Step è il progetto di formazione sull’arte contemporanea realizzato da Progetto Giovani in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova, e il 12 ottobre inaugura la sua 17ma edizione. L’iniziativa coinvolge 18 studentesse e studenti del laboratorio “Curare una mostra d’arte” dell’Università di Padova e 9 artiste e artisti emergenti under 35 selezionati tramite bando e dall’Archivio locale GAI. Le due mostre collettive sono il risultato di un percorso di circa cinque mesi, che ha visto collaborare curatrici, curatori, artisti e artiste in tutte le fasi di progettazione, organizzazione e realizzazione dell’esposizione.

Ciascuna mostra rimane aperta per due settimane: dal 12 al 21 ottobre la prima collettiva, e dal 26 ottobre al 4 novembre la seconda. Nel periodo di apertura, sono visitabili liberamente dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00.

MAC | STUDI D’ARTISTA, IV EDIZIONE

ottobre 2022 - aprile 2023

Piazza De Gasperi, 13

A ottobre 2022 prende avvio anche la quarta edizione del progetto MAC Studi d’Artista, l’iniziativa che mette a disposizione sei studi d’artista condivisi all’interno di uno spazio situato in Piazza De Gasperi a Padova. MAC intende operare per il sostegno, la formazione e la promozione di giovani artiste e artisti under 35, selezionati tramite bando, che possono usufruire gratuitamente degli studi per un periodo di 3 o 6 mesi. I partecipanti sono supportati concretamente nella propria ricerca e nello sviluppo di un progetto artistico, anche grazie a un programma di studio visit, incontri e approfondimenti transdisciplinari realizzati con professionisti del settore e ricercatori individuati dall’Ufficio e dai partner di progetto.

Le artiste e gli artisti selezionati per questa edizione sono: Agnese Amico, Melania Fusco, Sara Manzan, Giona Messina, Arianna Pace, Giulio Polloniato.

INSURREZIONI | INTERVENTI URBANI

ottobre 2022 - gennaio 2023

Vetrine Ex INPS, Piazza Insurrezione

Insurrezioni nasce con l’obiettivo di riattivare l’area dei sottoportici del palazzo “ex Inps” che affaccia su piazza Insurrezione e via Verdi, un’importante zona del centro città che da alcuni anni risulta disabitata. L’iniziativa ha preso il via nell’estate con il progetto fotografico Florilegium di Francesco Berti, che anticipa il ciclo di interventi degli under 35 in programma nei prossimi mesi.

Per quattro mesi, le dodici vetrine degli spazi sfitti sono messe a disposizione di giovani artiste e artisti locali e nazionali, che con le loro sperimentazioni daranno nuovo volto alle superfici vetrate a lungo silenti.

DIMORE | MOSTRA COLLETTIVA, SEMINARIO, LABORATORI

18 novembre 2022 - 29 gennaio 2023

Centro Culturale Altinate San Gaetano

Dimore è un progetto sperimentale di residenza d'artista che nasce online nel 2020, in pieno lockdown, e che coinvolge 6 artiste e artisti e 4 tutor in un percorso formativo e di ricerca. Dopo due anni, Dimore si articola anche in una pubblicazione, in una mostra collettiva e in una giornata di studi, un’occasione per tutti i partecipanti di approfondire i temi emersi durante la residenza.

L’appuntamento per l’inaugurazione della mostra, la presentazione del libro e la giornata di studi è per il 18 e 19 novembre, al Centro Culturale Altinate San Gaetano. La mostra rimane visitabile gratuitamente fino al 29 gennaio, negli orari di apertura del Centro.

Le artiste e gli artisti: Daniele Costa, Alessio Mazzaro, Eleonora Reffo, Gianna Rubini, Nicolò Masiero Sgrinzatto, Annalisa Zegna

I tutor: Babilonia Teatri, Emanuele Coccia, Pietro Gaglianò, Elena Mazzi

NON DORMIRE | INSTALLAZIONE SITE SPECIFIC DI ARTE PUBBLICA DI DAVIDE SGAMBARO

dicembre 2022

Corso del Popolo, angolo via Ugo Foscolo

Non dormire è un’installazione luminosa site specific pensata e concepita per un’area particolare della città di Padova, situata in zona Stazione e che comprende Piazza De Gasperi, Corso del Popolo e Piazza Gasparotto. Il progetto intreccia temi e questioni che afferiscono all’abitare gli spazi urbani, alla problematizzazione dell’ordine e della sicurezza sociale, alla fanciullesca paura del buio e alla luce come sollievo. Due occhi di bue proiettati a terra, da una parte e dall’altra di Corso del Popolo, dialogano l’uno con l’altro e idealmente collegano due porzioni urbane che vivono simili complessità.

L’installazione luminosa sarà permanente.

Per informazioni:

Area Creatività – Ufficio Progetto Giovani

Tel. 049 820 44795

Email: pg.creativita@comune.padova.it

https://www.progettogiovani.pd.it/contemporanea/

