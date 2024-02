Il Parco colli Euganei e il sentiero del Giubileo protagonisti del programma Rai “A sua immagine”

Si è conclusa, nei pressi dell’Abbazia di Praglia a Teolo (PD), la registrazione di una puntata speciale di “A Sua Immagine - Le Ragioni della Speranza”, rubrica dedicata al commento del Vangelo domenicale che andrà in onda su Rai Uno dal 24 febbraio al 6 aprile 2024. Il programma, condotto dal frate francescano Daniele Randazzo accompagnato dalla divulgatrice scientifica Sara Segantin, prevede un percorso di otto puntate dedicato al tema della cura dell'ambiente e bellezza del Creato.

Cosa si vedrà in tv

In questa occasione, è stata esplorata una delle perle del territorio del Parco regionale dei Colli Euganei, cioè l’Abbazia di Praglia e il suggestivo Sentiero del Giubileo che la circonda. Il percorso di circa 4km, ripristinato all’inizio del nuovo millennio, prevede un itinerario ad anello accessibile a tutti, ricco di spunti panoramici attraversando boschi e aree coltivate.

«Un motivo di orgoglio»

La registrazione ha visto protagonista il presidente dell’Ente Parco Alessandro Frizzarin, che ha dialogato con i conduttori offrendo una dettagliata panoramica sulla storia e la conformazione del territorio: «Per noi è sempre motivo di orgoglio mostrare il nostro prezioso Parco in programmi televisivi di livello nazionale perché i Colli euganei rappresentano un autentico scrigno di bellezze naturali e testimonianze storiche che affascinano e stupiscono visitatori provenienti da tutto il mondo. I 15 comuni che fanno parte del Parco ospitano non solo un patrimonio naturalistico straordinario, ma anche fortificazioni medievali, antichi borghi in pietra, ville venete con giardini incantevoli, eremi e monasteri avvolti nella quiete di rigogliosi vigneti come lo scenario che oggi ci accoglie».

Il turismo sostenibile

Tra la biodiversità della natura e l’importanza storica, si è arrivati a toccare il particolare argomento del turismo sostenibile. L’Ente Parco e molte realtà turistiche dell’area collinare vantano dal 2012 la preziosa certificazione CETS, cioè la Carta Europea del Turismo Sostenibile dedicata alle Aree Protette che prevede l’adesione volontaria di soggetti impegnati nella promozione della zona e nel rispetto di un disciplinare di azioni e misure sostenibili. “Questo progetto riconosce il nostro impegno nel rispetto dell’ambiente per un futuro sempre più all’insegna della collaborazione ecologica: un turismo responsabile e di qualità si rispecchia perfettamente nei valori che abbiamo abbracciato al momento della canditura MAB UNESCO, importante riconoscimento che inserirà il Parco in una rete mondiale finalizzata alla promozione delle eccellenze dei Colli Euganei”, conclude Frizzarin.

Quando la messa in onda

La messa in onda della puntata di “A Sua Immagine - Le Ragioni della Speranza” dedicata al Parco regionale dei Colli Euganei e al Sentiero del Giubileo dell’Abbazia di Praglia è prevista per sabato 2 marzo alle ore 16.30 su Rai1.

Foto articolo da comunicato stampa