Gattamelata presenta il concerto violino e chitarra del duo sudamericano Marcano-Barrios

Una iniziativa di beneficenza e di folclore che l’Associazione Gattamelata propone per la serata di venerdì 14 aprile prossimo alla Sala dello Studio Teologico della Basilica del Santo (ore 20.45). L’idea sposa l'intenzione di proporre un concerto serale per la Città in cui riportare degli ascolti e delle esperienze del folklore popolare sud-americano, con il desiderio di sostenere ancora Caritas Antoniana. Ed ecco la proposta di un concerto a duo con repertorio di musica latino-americana , brani della tradizione popolare argentina, oltre ad altri estratti dalle culture musicali sud-americane, come Paraguay e Brasile.

Bruna Gallo

«Desideriamo proporre alla cittadinanza un evento inconsueto e originale – anticipa Bruna Gallo Presidente della Associazione Gattamelata – portando questi allegri ritmi e queste sonorità dell’America latina, patria del nostro Papa Francesco, nella nostra Cittadella Francescana grazie alla disponibilità della Basilica che ci ospita ancora una volta nello Studio Teologico. Siamo felici che questa iniziativa sosterrà, grazie alle offerte libere di chi verrà ad assistere, i progetti di Caritas Antoniana. Una serata di divertimento e di beneficenza che ci auguriamo delizierà i nostri concittadini.»

I protagonisti

Protagonista il Duo Marcano/Barrios composto da Eddy Marcano, primo violino de la Orquesta Sinfonica Simon Bolivar, insegnante di musica e direttore d’orchestra, e da Manuel Trejo Barrios, Maestro di chitarra classica. Durante la loro esibizione ospiteranno anche alcuni ospiti speciali: Moises Pirela (quatro) e Manuel Sanchez (contrabbasso) per integrare ed ampliare le sonorità tipiche del folklore, come cuatro venezuelano e contrabbasso. Eddy Marcano è uno dei grandi violinisti e direttori venezuelani riconosciuto anche come uno dei principali esponenti dello strumento in tutto il continente. Come strumentista è primo violino dell'Orchestra Sinfonica Simon Bolivar, posizione con la quale ha ricevuto le più alte decorazioni. Come solista si è esibito con le principali orchestre, ricevendo i più alti riconoscimenti. Ha partecipato a festival nazionali e internazionali in quasi tutta l'America Latina, oltre che in Germania, Spagna, Stati Uniti e Londra.È stato anche il direttore del primo concerto per chitarra elettrica e orchestra realizzato nel Paese, eseguito da Sibelius e dall'Orchestra Sinfonica Giovanile di Chacao. Come direttore d'orchestra ha studiato con i maestri José Antonio Abreu, Pablo Castiglia, Sergio Bernal e Ulisse Ascanio. È stato direttore di importanti orchestre venezuelane. La sua incursione come direttore d'orchestra è talmente eccezionale che negli ultimi anni è stato invitato a dirigere e a tenere masterclass in Paesi come Colombia, Panama, Paraguay, Uruguay e Guatemala. Attualmente è direttore artistico del Conservatorio di Musica Simon Bolivar. Manuel Angel Trejo Barrios è un giovane chitarrista classico con una formazione multiculturale,iniziando dagli studi presso il Sistema Nacional de Orquestas Simon Bolivar di Caracas, al proseguo presso l'Universidad Católica Cecilio Acosta "UNICA", a Maracaibo, dove ha studiato musica da camera, partecipando a un grande ensemble di chitarre specializzato nel folklore venezuelano. In Italia, prosegue gli studi accademici presso il Conservatorio di Musica di Rovigo e partecipa a diversi festival come "Festina Lente", "Federico Cesi" e "Latinamerican cultural week" a New York, dove riceve diversi premi e riconoscimenti. Amplia, infine, la sua visione interpretativa frequentando corsi di perfezionamento con diversi chitarristi europei come S. Palamidessi, L. Kuropaczewski, J. Fostier, C. Marcotulli, M. Socias, L. Michelli e i corsi di Pablo Márquez a Basilea, in Svizzera.Ha all'attivo molti concerti e produzioni, oltre alla pubblicazione del suo recente disco “Entre Colores de Venezuela”, successo di pubblico e della critica internazionale.