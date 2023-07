Campus estivi e tante opportunità: ecco tutte le proposte per l'estate del conservatorio “Pollini”

Diverse le iniziative promosse in collaborazione con il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova per la realizzazione di campus estivi durante i quali approfondire le proprie competenze musicali e crescere umanamente con la musica nella sua funzione di strumento per la socializzazione.

Il tradizionale campus di fine estate dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio, “I Polli(ci)ni”, giunto quest’anno alla 14esima edizione, è un’esperienza divenuta ormai parte integrante della programmazione didattica: le giornate sono dedicate allo studio dei brani che verranno eseguiti nella prossima stagione e al contempo si presentano come occasione per inserire nuovi elementi in organico.

La partecipazione è rivolta sia ai ragazzi che già frequentano le orchestre Polli(ci)ni e Pollic ini Junior che agli allievi di altre realtà musicali. Il campus si svolgerà da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre a Lucca presso la Casa Diocesana mons. E. Bartoletti.

Ultimi posti disponibili, per informazioni scrivere a: ass.pollicini.dir@pollicini.it . Scadenza iscrizioni: 31 luglio.

“Settembre in musica”

Altro imperdibile appuntamento fra relax e formazione è “Settembre in musica”, il Summer Camp del Coro di voci bianche “Cesare Pollini” che si svolgerà a Lavarone (Trento) dal 6 al 10 settembre presso l’Hotel Miramonti. Sono ammessi tutti i ragazzi dai 9 anni in su già in grado di leggere musica; i bambini di 7 e 8 anni possono partecipare se accompagnati da un genitore. Le attività musicali si svolgeranno presso la vicinissima scuola elementare.

Per informazioni: info@coropollini.it. Scadenza iscrizioni: 5 agosto.

“Composing nature - Comporre la natura”

Sempre con alloggio presso l’Hotel Miramonti avrà luogo inoltre la nuova edizione di “Composing nature - Comporre la natura”, masterclass di composizione per strumenti a percussione, in collaborazione con il Comune di Lavarone, dove appunto si terrà il corso. Per una settimana, dal 27 agosto al 3 settembre, i partecipanti (sono invitati studenti di tutto il mondo) vivranno un’esperienza unica, traendo ispirazione dal territorio per realizzare un brano che racconti la natura del posto. Formazione in residence sarà l’Art Percussion Ensemble. Sono ammessi anche uditori per il corso intero o con ingresso giornaliero.

Per info: qgiusta@gmail.com.

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

www.conservatoriopollini.it

