«Chef all'Opera», la quarta edizione al Palasport della Mandria

Sabato 14 ottobre 2023 alle ore 10 al Palasport della Civitas Vitae Angelo Ferro in via Toblino 53 nel quartiere della Mandria torna l'appuntamento con «Chef all'Opera», la gara di show cooking promossa dalla Fondazione Oic Onlus per valorizzare il ruolo del servizio interno di ristorazione nel garantire qualità di vita agli ospiti delle proprie residenze. Quest'anno sette chef professionisti (Federico Beggiato, Pasquale Trotta, Samuele Longo, Fabio Maragno, Luca Palludo, Erica Pulzato, Marco Ronzani) competeranno in diretta nel Palasport della Civitas Vitae Angelo Ferro a Padova, giudicati da una qualificata giuria tecnica. Ad ogni chef sono assegnati una postazione di lavoro e 50 minuti per preparare la pietanza in gara, partendo da ingredienti crudi o semilavorati. Tutti i piatti in gara sono pensati per poter essere inseriti nei menù quotidiani di tutti i Centri servizi della Fondazione Oic Onlus. Quest'anno si potrà assaporare la qualità dei prodotti scelti nelle cucine Oic come il prosciutto crudo di Parma, la porchetta trevigiana e i dolci della tradizione veneta. Si potrà, inoltre, assaggiare un piatto tipico autunnale, selezionato per gli ospiti delle residenze e per i bambini del Centro infanzia.

Dopo i saluti istituzionali, alle 10.30 è previsto l'inizio della competizione, poi alle 11 circa le degustazioni e la valutazione della giuria. Alle 12.00 l'assegnazione dei premi, migliori stand, miglior presentazione e miglior piatto. La giuria sarà formata da Andrea Cavagnis, presidente della Fondazione Oic Onlus e presidente della giuria, Francesco Bettella, campione di nuoto paralimpico, Elena Cognito, giornalisti, conduttrice e presentatrice Tv7 Triveneta, Eddi Frezza, direttore dei servizi sanitari Ulss 7 Pedemontana, Vincenzo Gottardo, vice presidente della Provincia di Padova, Filippo Marchioro, rappresentante dei familiari degli ospiti della Residenza Giubileo – Civitas Vitae Angelo Ferro, Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago, Franco Ruzza, ristoratore padovano e Stefania Tessari, ufficio igiene somministrazione alimenti azienda Ulss 6 Euganea.