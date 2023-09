Concorso letterario “Monselice per le Pari Opportunità", ecco tutti i vincitori

Si è svolta sabato 16 settembre 2023, nella suggestiva cornice del Cinema Corallo, a Monselice, la Cerimonia di Premiazione delle opere della terza edizione del Concorso Letterario Nazionale, dal tema “Monselice per le Pari Opportunità – Davanti allo specchio: immagine di lei”, indetto dal Comune di Monselice e promosso dalla Commissione Pari Opportunità in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al Turismo Francesca Fama.

L'emozione

La sala, gremita di parenti, amici e sostenitori del progetto, ha applaudito calorosamente i vincitori del premio letterario che si sono emozionati alla lettura delle loro opere da parte di attori professionisti. Un lungo applauso lo ha ricevuto anche la giuria quest’anno presieduta da Marco Chinaglia, professore di storia e filosofia, e composta dal professor Riccardo Ghidotti, poeta e scrittore, Milvia Boselli, già presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova, biologa e docente dell’Università patavina, Rossella Pretto, scrittrice e Jone Suardi, artista. Insieme alla Sindaca di Monselice Giorgia Bedin, all’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Fama e alla Presidentessa delle Pari Opportunità Maira Tietto hanno consegnato i premi ai vincitori e riconoscimenti speciali che la giuria ha voluto attribuire ad alcuni ragazzi, che hanno deciso di partecipare al Premio anche in maniera indipendente dai loro percorsi scolastici.

Un solo elaborato

«Quest’anno abbiamo chiesto ai partecipanti di farci leggere le loro opere migliori e di inviarci una sola poesia e un solo racconto breve per conquistare la giuria. Il risultato è stato il clamore della qualità, infatti, la giuria ha avuto difficoltà nell’assegnare i premi perché erano veramente tanti quelli meritevoli. Infatti, per la prima volta la giuria si è valsa della possibilità di assegnare premi speciali, oltre a quelli previsti. Come quelli che assegneremo ai giovanissimi partecipanti che si sono presentati come veri e propri piccoli poeti e scrittori e non con la scuola. Vorrei sottolineare come anche quest’anno il nostro concorso letterario ha visto la partecipazione di classi e alunni con poesie e racconti brevi sorprendenti, considerando il tema della terza edizione e la loro giovane età» ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Fama.

Il valore della scrittura

Soddisfatto anche il Presidente della Giuria Marco Chinaglia: «Per me è stato un piacere e un onore far parte della giuria della terza edizione del Concorso Letterario Nazionale di Monselice. Ringrazio le istituzioni cittadine, nelle persone dell’Assessore alle Politiche Sociali ed al Turismo dott.ssa Francesca Fama ed alla Presidente della Commissione Pari Opportunità Maira Tietto che, unitamente al sindaco avv. Giorgia Bedin e a tutta l’Amministrazione Comunale hanno voluto in maniera decisa proseguire questa iniziativa, che auspichiamo divenga una consolidata tradizione. Abbiamo letto quasi duecento elaborati: si passa dalla piaga sempre più grave della violenza di genere e dei femminicidi, 80 da inizio anno nel nostro Paese, con il coinvolgimento, purtroppo, anche di molti giovani, alla tragedia della guerra alle porte di casa; dalla convivenza tra lingue, culture e religioni differenti ai disturbi alimentari ed al bullismo, portato tragico di questa contemporaneità spesso smarrita; da dolci ricordi familiari di genitori e nonni alla disabilità; dagli stereotipi di genere al riscatto sociale. Si è quindi dimostrato ancora una volta, con questo Concorso, quanto il valore della scrittura sia altamente terapeutico. Concludo con un ringraziamento ed un saluto particolare, da docente, ai Dirigenti Scolastici ed alle colleghe ed ai colleghi degli Istituti che hanno aderito al Concorso, dimostrando particolare sensibilità nel permettere ai loro ragazzi, in gruppi classe o singolarmente, di partecipare a questo Premio».

La partecipazione

«Sono stata molto contenta delle numerose partecipazioni alla Terza Edizione del nostro Concorso Letterario per le Pari Opportunità.» ha aggiunto la Presidentessa delle Pari Opportunità Maira Tietto «Anche quest’anno numerose sono state le scuole che hanno partecipato visto il tema attualissimo soprattutto per le nuove generazioni. Ringrazio molto gli autori delle opere partecipanti. Il premio relativamente modesto che mettiamo in palio indica che non intendiamo premiare scrittori affermati ma bensì stimolare i giovani e gli artisti non professionisti. Un grande ringraziamento va ai componenti della giuria che con pazienza e competenza hanno giudicato le opere senza alcuna ricompensa se non quella di contribuire alla diffusione del sapere».

I Vincitori della Terza Edizione del Concorso Letterario Nazionale “Monselice per le Pari Opportunità – Davanti allo specchio: immagine di lei”

SEZIONE NARRATIVA

“ Io, per sempre ”, Jorio Alessandra, Jesi (AN)

”, Jorio Alessandra, Jesi (AN) “ La via impossibile ”, Gemmellaro Luca (Luca Gemme), Pistoia

”, Gemmellaro Luca (Luca Gemme), Pistoia “ Hana ”, Cappella Amedeo Francesco, Lama dei Peligni (CH)



”, Cappella Amedeo Francesco, Lama dei Peligni (CH) “ Specchio riflesso ”, De Angelis Nazarena, Roma

”, De Angelis Nazarena, Roma “ Due frutti acerbi ”, Puccini Sandra, Quarrata (PT)

”, Puccini Sandra, Quarrata (PT) “ Il fiore giallo ”, Rotim Sanja, Vanzago (MI)

”, Rotim Sanja, Vanzago (MI) “ L’ascensore ”, Vercellotti Paola, Lille (Francia)

”, Vercellotti Paola, Lille (Francia) “ Messa a fuoco ”, Rugiero Alice, Imola (BO)

”, Rugiero Alice, Imola (BO) “ Uno specchio di vita ”, Nisini Giulia, Vallerano (VT)

”, Nisini Giulia, Vallerano (VT) “Riflesso di una piccola goccia preziosa”, Pellizzer Filomena Gabriella, (Gabriella Pellizzer), Rosà (VI)

SEZIONE POESIA

“ Immagine di te ”, Caso Giovanni, Roccapiemonte (SA)

”, Caso Giovanni, Roccapiemonte (SA) “ Irina ”, Monari Tiziana, Prato

”, Monari Tiziana, Prato “ Schegge di specchio ”, Gregorini Daniela, Fano (PU)



”, Gregorini Daniela, Fano (PU) “ Scivolano sguardi sulla notte ”, Casati Roberto, Vigevano (PV)

”, Casati Roberto, Vigevano (PV) “ Invulnerabile verità ”, Giusti Maria, Venafro (IS)

”, Giusti Maria, Venafro (IS) “ Il riflesso allo specchio ”, Romanini Alessio, Viareggio (LU)

”, Romanini Alessio, Viareggio (LU) “ Se potessi sfogliarti… ”, Terminiello Gianni, Massa Lubrense (NA)

”, Terminiello Gianni, Massa Lubrense (NA) “ Un’altra primavera ”, Sautto Carla, Denore (FE)

”, Sautto Carla, Denore (FE) “ Dall’altra parte del muro ”, Peressini Stefano, Massa Carrara (MS)

”, Peressini Stefano, Massa Carrara (MS) “Ma il cuore mio batte”, Mazzocchi Emilia, Melzo (MI)

I Premi per la Sezione Scuole

CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE

‘GRAZIA DELEDDA’ – BOLOGNA

SEZIONE POESIA

PRIMO POSTO ASSOLUTO

“La mia mamma”

Miriah N., Davide D., Thomas D., Lorenzo G., Viola G., Nicolò M., Francesco M., Alessia M., Ghazl M., Riccardo M., Morgan N., Desirè P., Giulia Sofia P., Olivia R., Nikolozi R., Giulia S., Sofia S., Orlando T., Martina V., Fabio V., Arwa F., Abdul K., Hamza M., Veronica V., Pakeeza I.

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO G. ZANELLATO – SECONDARIA G. GUINIZZELLI – MONSELICE

SEZIONE NARRATIVA

“About a girl”

SEZIONE POESIA

PRIMO POSTO ASSOLUTO

“Se io fossi una piuma”, Veronica Anghelus, 3C

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

IIS. LAENG MEUCCI, Osimo e Castelfidardo (AN)

SEZIONE NARRATIVA

“Da lei ho ereditato l’invisibile”, Corrado Pettinari

SEZIONE POESIA

“Sapone bianco mi specchio in una bolla”, Mariana Fernandez Rycabel, 2 ALSA

I premi per i vincitori

I primi classificati delle due sezioni, Narrativa e Poesia, hanno ricevuto la somma di euro 500, i secondi euro 250, i terzi euro 100. A tutti i primi cinque classificati di entrambe le sezioni è stata regalata una visita guidata per due persone al Castello di Monselice e a tutti i vincitori è stato rilasciato un attestato di partecipazione al Premio. Le scuole sono state premiate con euro 200 da destinare alla scuola di appartenenza.

Per maggiori informazioni

Sito Web https://concorsoletterariomonselice.it/

Facebook https://www.facebook.com/ConcorsoLetterarioMonselice

Instagram https://www.instagram.com/concorso_letterario_monselice/

Foto articolo da comunicato stampa