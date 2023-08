“Aperti per ferie!”, le degustazioni estive a Rovolon a Vigne al Colle

Tutto il mese di agosto dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20, due ore di degustazione in compagnia di Vigne al Colle, l’azienda vitivinicola di Benato Martino in via Palazzina, 98, 35030 a Rovolon.

La degustazione è solo su prenotazione e, in attesa della vendemmia, verranno presentati i bianchi fermi 2022, i rossi 2021, senza dimenticare le bollicine.

Info web

https://www.facebook.com/vignealcolle

Foto articolo da post Facebook