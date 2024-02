Famiglie a teatro, tutti gli eventi in programma al teatro ai Colli

Al Teatro ai Colli tornano le domeniche dedicate alle famiglie!

La stagione 2022-2023 avrà tante conferme, con più appuntamenti e nuove compagnie.

Il cartellone si è aperto il 3 dicembre con Cappuccetti matti, a cura di Pandemonium Teatro.

Direzione artistica: Gioele Peccenini

Programma

Inizio spettacoli: ore 16.30

ANNO 2023

3 dicembre

Cappuccetti Matti

Pandemonium Teatro

Conosci già la fiaba di Cappuccetto Rosso? Probabilmente sì, ma dei Cappuccetti Matti non avrai ancora sentito parlare. Grazie a tanto divertimento e ironia, assisterai ad una rivisitazione della storia di Cappuccetto del tutto inedita. Passeremo da un cappuccetto all’altro: classico, inglese, tonto, pazzo, oca, killer e altri ancora …fino all’esaurimento fisico… degli attori!

Non mancheranno i coprotagonisti della storia: lupo, mamma, nonna e cacciatore, che dovranno adeguarsi alle mille trasformazioni dei nostri cappuccetti.

10 dicembre

Il Gatto con gli stivali

Bottega Buffa Circovacanti

Un garzone infreddolito e affamato si aggira al limitare di un bosco oscuro. Suo padre è appena morto e gli ha lasciato in eredità ...un gatto!

Ma quel gatto non è un gatto qualunque, infatti gli parla. Come prima cosa chiede a Costantino di regalargli i suoi stivali.

17 dicembre

XMas Carol

Teatro dei Navigli

A Scrooge, vecchio e insensibile usuraio, poco importa del Natale e del bene che potrebbe fare agli altri, ma proprio la notte della Vigilia gli appare lo spettro del suo ex socio in affari, il quale, dopo averlo rimproverato, gli reannuncia la visita di tre fantasmi. Scrooge, vivrà un viaggio unico e inaspettato riuscendo a comprendere una grande verità: solo l'amore può dare un significato al Natale e alla vita di ogni essere vivente.

ANNO 2024

14 gennaio

Camillo, Giorgio e il drago dei rifiuti

Teatro Fuori Rotta

Ma i draghi esistono davvero? Certo che esistono! Ma sono proprio quegli enormi bestioni che sputano fuoco, o sono qualcos’altro? Non è che il drago nello stagno della nostra storia sia una scusa bella e buona per nascondere tutti quei rifiuti, quelle immondizie, che gli abitanti della città buttano senza alcuna cura?

Uno spettacolo che con la forza della fiaba affronta il tema del rispetto dell’ambiente, della raccolta differenziata e del riciclo.

21 gennaio

I tre porcellini

Fondazione Aida

La famosissima favola de I Tre Porcellini rivisitata con un’interpretazione mai vista prima che le farà prendere una piega inaspettata. Un lupo che decide di cimentarsi nel canto, una nonna che sembra essere quella di Cappuccetto Rosso e tre porcellini che fondano il gruppo “Pig Band”.

Tre attori quasi invisibili animano cinque pupazzi. Cantano, ballano, saltano, corrono su una collina verde che si trasforma via via in una casa di paglia, di legno e di mattoni, in una strada di campagna e in un albero di mele.

28 gennaio

Gruffalò

Fondazione Aida

Gruffalò arriva finalmente in teatro. Un topolino infastidito da molti animali decide di spaventarli dichiarando che esiste un mostro della foresta che può difenderlo chiamato Gruffalò. Sarà solo frutto della sua fantasia o esisterà davvero questo animale mostruoso? E soprattutto, sarà realmente così spaventoso? Per saperlo non ci resta che vivere in prima persona questo viaggio avventuroso.

4 febbraio

Il canto magico della foresta

Artisti associati Gorizia

Siamo nella foresta africana e la giovane Amilù deve cantare alla grande festa che ci sarà nel suo villaggio ma ahimè... le sue doti canore sono veramente scarse e inadeguate! Ecco che le corre in aiuto un vaso... ma non un vaso come tutti gli altri! Un vaso magico, un vaso parlante, capace di raccogliere al suo interno ogni tipo di suono...

11 febbraio

Hansel e Gretel

Gli Alcuni

Hansel e Gretel sono stati invitati alla festa di compleanno dei Cuccioli ma non si sono presentati. Che gli sia successo qualcosa? Polpetta e Frollino decidono di partire immediatamente alla ricerca dei fratellini insieme ai Cuccioli, loro inseparabili compagni di avventure.

Nel bel mezzo del bosco i due amici trovano una casetta fatta interamente di dolci, costruita da una terribile strega proprio per attirare in trappola Hansel e Gretel. Liberarli non sarà un’impresa facile, ma tra prove di coraggio, canzoni e gare di abilità i nostri eroi porteranno a termine la missione nel migliore dei modi!

18 febbraio

Peter e Wendy. La storia di un ritorno

Teatro Prova

Peter vuole a tutti i costi riportare Wendy nell’Isola che non c’è perchè continui ad essere sua compagna di avventure e per tornare al tempo dell’infanzia per divertirsi e giocare insieme. Wendy però è ormai consapevole della differenza tra il mondo reale e il mondo dell’immaginazione. Riuscirà a crescere e maturare senza dimenticare l’importanza del sogno, della fantasia e del potere dell’immaginazione?

Soltanto una vera amicizia potrà renderlo possibile...

25 febbraio

La bottega della buonanotte

Luna al guinzaglio

Ci sono luoghi magici in cui tutto è possibile e nulla è realmente reale. Come l’istante prima di cadere nel sonno. Non si è del tutto qui. Non si è del tutto lì. Ne “La Bottega della buona notte” accade esattamente questo. Un personaggio al limite fra lo scienziato, il medico, lo stregone, il guaritore ed il farmacista mescola ingredienti per trovare le storie giuste per ciascuno di noi: le fiabe perfette che aiutino ogni bambino a crescere felice e superare gli ostacoli.

3 marzo

Balla col Bullo

Teatro Fuori Rotta

Ad Anton piace andare a scuola ed è molto bravo in tutte le materie. La vita in classe, però, non è così semplice: Smile, un ragazzo più grande, lo ha preso di mira e lo prende in giro di continuo e la cosa più difficile è che spesso anche gli altri compagni stanno dalla parte di Smile. A volte Anton può sembrare un po’ antipatico, con quella sua aria da saputello e anche Smile non è così sicuro di sé come sembra.

Uno spettacolo pensato per superare i conflitti mettendosi nei panni dell’altro.

10 marzo

Famiglia Don Chisciotte

Elementare a Teatro

Don Chisciotte e Sancho Panza sono in viaggio da tanto. Un tempo infinito che ha fatto dimenticare loro il giorno della partenza. La loro quotidianità fatta di poco cibo, dormite sotto le stelle e lotte contro le visioni e i nemici del mondo, verrà interrotta dall’arrivo di un nuovo compagno di viaggio: una bambina dentro un cesto. La nuova famiglia di Don Chisciotte dovrà combattere contro il nemico più temibile per salvare Dulcinea e forse, ritrovare nuovamente la pace.

17 marzo

GGG - Il grande gigante gentile

Fondazione Aida

Il capolavoro di Roald Dahl arriva in teatro con tutta la sua magica e tenera bellezza. Una storia per sconfiggere il pregiudizio e colmare le diversità. Affacciandosi alla finestra nel cuore della notte, Sofia viene rapita da un misterioso Gigante. Assieme a lui scoprirà segreti spaventosi e affascinanti, del paese dei Giganti. Un’amicizia che li porterà ad escogitare un brillante piano per affrontare le proprie paure e vivere una vita migliore.

24 marzo

Patatrac - Il naso di Bergerac

Teatro Fuori Rotta

Una storia appassionante e avventurosa per imparare a volersi bene ricordandosi che ognuno è speciale per quello che è. Un ragazzino che non riesce ad accettare il suo aspetto fisico, un giovane che si sente a disagio e in imbarazzo quando deve rivelare i suoi sentimenti e una ragazzina con le idee ancora un po’ confuse. Tra un duello, una poesia, un mezzo imbroglio e una dichiarazione d’amore, scopriremo che anche un patatrac apparentemente inevitabile, sarà risolto.

7 aprile

Favole al telefono

Fondazione Aida

Ma dove saranno finite le storie piene di fantasia che il ragionier Bianchi, era solito raccontare al telefono alla sua bimba ogni sera prima che questa si addormentasse? Che fine hanno fatto le dolcissime strade di cioccolato? I saporitissimi palazzi di gelato? Forse sono rimaste intrappolate proprio nel telefono. Storie, quelle di Rodari, che non conoscono il passare del tempo, che conservano immutate le loro doti originali di eleganza, ironia e freschezza.

14 aprile

Alice, che meraviglia

Teatro Fuori Rotta

Da un po’ di tempo Alice non si meraviglia più. Ogni cosa, intorno a lei, sembra monotona e meno interessante del solito… e anche giochi e i passatempi di sempre iniziano ad annoiarla. Cosa sarà mai successo? Lungo il sentiero che conduce alla meraviglia, Alice incontrerà personaggi inaspettati e vivrà situazioni inimmaginabili che la aiuteranno a sorridere di nuovo e a giocare come un tempo. Un viaggio poetico e avventuroso per tornare ad emozionarsi e a stupirsi come mai prima.

Informazioni

Biglietto unico 6 euro

Teatro ai Colli

via Monte Lozzo, 16 (Padova)

www.teatroaicolli.it - info@teatroaicolli.it

Cell. 327 7661425 - 329 6219315

