“Fior d’Arancio Colli Euganei docg e Padova Urbs Picta al Femminile”, la speciale visita a Padova

“Fior d’Arancio Colli Euganei docg e Padova Urbs Picta al Femminile” il progetto è finalmente pronto a partire, il primo appuntamento è fissato per domenica 15 Ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19.40. Una proposta che lega la Docg Fior d’Arancio Colli Euganei ai cicli pittorici del Trecento di Padova Urbs Picta, con voci narranti tutte al femminile sotto l’egida della grazia leggiadria ed eleganza.

Saranno le guide di Ascom Padova a prestare la loro voce alle donne del passato protagoniste de “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova", Patrimonio Unesco; in un dialogo con il presente dove le produttrici euganee entreranno in scena alla Caffetteria Etica del Museo Eremitani a svelare le note eleganti e leggiadre del Fior d’Arancio.

Protagoniste del primo appuntamento saranno Laura dell’Azienda Il Pianzio di Galzignano Terme, Catia di Ca’ della Vigna di Selvazzano e Elisa per l’Azienda Maeli di Baone. Tre donne con tre trascorsi di vita differenti a dar voce rispettivamente a Fior D’Arancio Colli Euganei DOCG, Spumante, Secco e Passito.

Negli appuntamenti successivi ci saranno Alice de La Montecchia, Claudia di Vigna Vecchia, e Gloria de Il Buso dei Briganti.

L’esperienza di domenica 15 Ottobre prevede la visita al Palazzo della Ragione, alla Cappella degli Scrovegni e la degustazione alla Caffetteria Etica degli Eremitani. Un tour davvero unico tra arte e vino tutto connotato al femminile, che mira ad accompagnare lo sguardo e il gusto verso dimensioni inesplorate.

Qualcuno sostiene che saranno le donne a salvare il mondo, vero o meno che possa essere tale assunto, di certo si adoperano da sempre a renderlo più bello e più dolce.

La fee di adesione è di 65 euro, prenotazione obbligatoria a Lovivo Tour Experience, info@lovivo.it e +39 333 994 52 88, link dedicato: https://www.lovivo.it/tour/il-fior-darancio-colli-euganei-docg-e-gli-affreschi-della-padova-urbs-picta-al-femminile/.

Il progetto, vincitore di un bando indetto dal Comitato dell’Imprenditoria Femminile della CCIAA di Padova, ha coinvolto il Comune di Padova con gli Uffici dedicati alla valorizzazione di Padova Urbs Picta, il Consorzio Vini Colli Euganei, le guide turistiche Ascom e le aziende produttrici di Fior d’Arancio dove fosse presente una voce femminile.

Il lavoro nasce da un’idea di Catia Bolzonella, architetto di professione, che ora conduce un’azienda vitivinicola nei Colli Euganei nella quale la punta di diamante è proprio la produzione di Fior d’Arancio.

Oltre al format descritto, il progetto si declinerà anche in altre tre proposte che prevedono:

Package 2: Voucher per visita e degustazione in cantina e ingresso alla Cappella degli Scrovegni, con presentazione di Padova Urbs picta a cura delle produttrici delle aziende vitivinicole coinvolte.

Package 3: Visita per piccoli gruppi con transfer da Abano/Montegrotto Terme per Colli e Padova con guida dedicata, visita alla cantina e poi visita a Padova Cappella degli Scrovegni e Palazzo Ragione. (Pacchetto pensato per gli ospiti stranieri e per chi pernotta alle terme)

Gift. L’esperienza di visita e degustazione è accompagnata da un packaging dedicato che prevede una scatola con 3 bottiglie di Fior d’Arancio nelle sue diverse declinazioni: secco, spumante e passito. Completano la box un libretto che racconta l’eccellenza del Fior d’Arancio e di Padova Urbs Picta e una shopper dedicata al progetto.

Questi altri pacchetti che saranno disponibili da fine ottobre.

Per info: +39 333 994 52 88.

Foto articolo da comunicato stampa