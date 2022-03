Giornate di Ivo Andrić a Padova

Tra marzo e giugno del 2022 a Padova viene proposta una rassegna di incontri dedicati alla letteratura e alla figura storica e artistica di Ivo Andri?, uno dei maggiori esponenti delle letterature slavo-meridionali ed europei del XX secolo e l'unico Premio Nobel (1961) tra gli scrittori jugoslavi, in occasione dei 130 anni dalla sua nascita (1892-1975). Le opere letterarie di Ivo Andri?, sia quelle maggiori (Il ponte sulla Drina, La cronaca di Travnik, La signorina, Il cortile maledetto), sia quelle cosiddette "minori" (racconti, diari di viaggio, poesie - La vita di Isidor Katani?, La donna sulla pietra, Litigando con il mondo, Buffet Titanic, Sul fascismo ecc) sono state tradotte in molte lingue, anche in italiano, e hanno sempre suscitato un notevole interesse da parte dei lettori in Europa e nel mondo.

Gli eventi sono stati promossi dal gruppo YU LIBRI, in collaborazione con l'associazione Viaggiare i Balcani, le librerie Pangea e LibrOsteria, con il sostegno del Sacchettificio G. Corazza di Ponte San Nicolò e con il Patrocinio del Comune di Padova. Partecipano gli scrittori Dunja Badnjevi? e Bo?idar Staniši?, le traduttrici Alice Parmeggiani e Manuela Orazi, i professori di Storia Egidio Iveti? (Università degli Studi di Padova) e Leonardo Barattin (dell'Associazione Viaggiare i Balcani).

La rassegna è stata curata da Aleksandra Ivi?, coordinatrice del gruppo YU LIBRI.

Il primo incontro avrà luogo il 23 marzo 2022 alle ore 18, nella Sala Paladin di Palazzo Moroni, in via del Municipio, 1, a Padova, con Dunja Badnjevi? e Manuela Orazi, che hanno tradotto e curato il romanzo LA SIGNORINA, pubblicato recentemente nella nuova edizione da Bottega Errante.

Il programma

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 18

Sala Paladin | Palazzo Moroni | via Municipio 1 | Padova

Presentazione del libro "LA SIGNORINA"

Intervengono le traduttrici Dunja Badnjevi? e Manuela Orazi

Sala Paladin | Palazzo Moroni | via Municipio 1 | Padova Intervengono le traduttrici Dunja Badnjevi? e Manuela Orazi Mercoledì 27 aprile 2022, ore 18

Sala Paladin | Palazzo Moroni | via Municipio 1 | Padova

Ivo Andri?, scrittore e dilpomatico, nella storia del XX secolo

Interviene il prof. Egidio Iveti?, Università degli Studi di Padova

Sala Paladin | Palazzo Moroni | via Municipio 1 | Padova Interviene il prof. Egidio Iveti?, Università degli Studi di Padova Mercoledì 18 maggio 2022, ore 19.30

LibrOsteria | via Savonarola 167 | Padova

Il mio Andri?. Una traduttrice e uno scrittore raccontano il loro Andri?

Intervengo Alice Parmeggiani e Bo?idar Staniši?

LibrOsteria | via Savonarola 167 | Padova Intervengo Alice Parmeggiani e Bo?idar Staniši? Mercoledì 29 giugno 2022, ore 19.30

Casetta Zerbina | Parco Milcovich | via Jacopo da Montagnana, 93 | Padova

Sulle orme di Ivo Andri?. Un viaggio letterario: Travnik, Višegrad, Sarajevo, Belgrado

Interviene Leonardo Barattin, Associazione Viaggiare i Balcani

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

cultura@comune.padova.it | tel. 049 820 4529

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/giornate-di-ivo-andri%C4%87