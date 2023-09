Ai Girasoli una settimana ricca di musica e spettacoli, domenica il ricordo di Franco Nesti

Domenica prossima, 9 settembre, partire dalle ore 18.30 ci sarà un ultimo saluto a Franco Nesti, musicista scomparso improvvisamente qualche settimana fa. Musicista apprezzatissimo, contrabbassista, cantante, arrangiatore e direttore d'orchestra. Toscano di nascita ma da molti anni viveva a Padova dove tra le tante attività ha diretto la Big band dell'Università di Padova, il corso di canto al Campo dei Girasoli e il coro Walk together di Piove di Sacco. Un palco e un microfono a disposizione per tutte le persone che vorranno salutare Franco nel modo che ritiene più opportuno: con la musica, con la voce, leggendo, recitando, cantando. In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Piccolo Teatro ( via Asolo 2).

Come di consueto al Campo dei Girasoli la settimana inizia con Jam ai Girasoli, l’appuntamento jazz estivo a Padova. Martedì 5 settembre dalle 19:30 i migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori. Ad aprire la serata saranno Felicia Porter (trombone/voce); Giuseppe Dato (pianoforte); Federico Lincetto (basso) e Michele Tedesco (batteria).

Un intreccio di musiche folk e d’autore da diverse latitudini. Mercoledì 6 settembre alle 20:30 live set di «Estéras» con Andrea “Enea” Rigato (voce e chitarra), David Soto Chero (chitarre, cuatro, tiple) e Francesco Mattarello (fisarmoinica e chitarra caipira). L'originalità del testo e della musica, tratto fondamentale della canzone d'autore, si tinge di caratteri vocali nordamericani tipici del singer/songwriter, di stili e ritmi sudamericani, il tutto accompagnato da strumenti della tradizione europea e latina, come il tiple, la chitarra caipira o il cuatro.

Il cantautorato italiano è più vivo che mai e sono diversi gli artisti locali, a caccia di una meritata visibilità, che spiccano per bravura ed originalità. Una serata, giovedì 7 settembre (ore 19:30) dedicata ai cantautori indipendenti insieme con «Guido Nicolè, e Giovanni Battistin». Guido Nicolè è un chitarrista e cantante di Padova. Contaminato da Soul, Funk e Pop il suo cantautorato fotografa la realtà, raccontandone le luci e le ombre La scuola più Urban di Padova, dance4fun festeggia il suo decimo compleanno con una festa, sabato 9 settembre (dalle ore 19:00), coinvolgente e piena di danza.

La domenica mattina il Campo dei Girasoli profuma di caffè, biscotti e torte dal sapore di una volta. Ritorna la rassegna «Una classica domenica mattina» il format culturale in cui la cultura musicale si incontra a colazione. Domenica 10 settembre alle 10:30, sul palco ci sarà Muraad Layousse (pianoforte) che propone in intero programma dedicato a Chopin (Ballata n. 1 Op. 23-Scherzo n. 1 Op. 20-Fantasia-improvviso op. 66-Sonata n. 3 Op. 58 e Bis: Mazurka Op. 24 n. 2). Dalle 11:00 appuntamento con «Girasoli Market», un luogo dove il passato prende vita e l'handmade si fonde con il sapore del km0. Un mercatino in cui vintage, secondhand e upcycling si presentano alla città con creatività.