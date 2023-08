Guizza Legge: tre incontri con gli autori al Parco dei Salici: Manuela Faccon, Laura Walter e Matteo Melchiorre

Prende il via da sabato 2 settembre la terza edizione di «Guizza Legge», la rassegna a cura di Quarto Tempo APS che porta tre incontri con l’autore al Parco dei Salici (Guizza). Reading di testi, presentazione di libri e di opere che spaziano dal romanzo alla letteratura per ragazzi, con la presenza degli autori stessi. Per l'occasione Parco dei Salici si trasforma in un salotto culturale dove gli autori si confrontano con i cittadini, creando un'atmosfera ospitale che fa sentire tutti a casa propria.

Gli incontri, a ingresso gratuito, sono realizzati grazie al contributo del Comune di Padova – Consulta 4B all’interno del Bilancio Partecipato Eventi 2023 nell’ambito del progetto @eventi4b presentato dal Teatro della Gran Guardia. Partner di progetto la Libreria Mondadori di Albignasego. In caso di maltempo gli incontri si terranno presso la Sala Consiliare di via Guasti. Sabato 2 settembre alle 18:00 Manuela Faccon presenta il suo romanzo d’esordio «Vicolo Sant’Andrea 9» (Feltrinelli). Prendendo spunto da vicende storiche e da ricordi d’infanzia, l’autrice costruisce il ritratto di una donna unica e, al tempo stesso, fragile dentro, ma forte fuori, per gli altri. La narrazione si dipana attraverso due periodi distinti. Nel 1958, la protagonista Teresa lavora come portinaia a Padova. Dopo un decennio di instancabile dedizione, viene licenziata. Nel 1943, invece, lavora per la signora Levi, che le affida il suo piccolo Amos poco prima di essere deportata in Germania con il resto della famiglia. Temi complessi inseriti in una narrazione scorrevole e coinvolgente.

Un appuntamento, quello con Laura Walter di sabato 9 settembre, è invece dedicato ai bambini e ragazzi. Dalle 18:00, l’autrice padovana presenta «Mistica Maëva la trilogia» (edizioni Bur). L'autrice ha scritto tre romanzi, che vede come protagonista Mistica Maëva, un'intraprendente ragazzina, accompagnata da una bizzarra schiera di personaggi curiosi dalla nonna cartomante, al piccione, alla banda di gatti, che l'editore ha deciso di unire in un unico volume. Laura Walter ha esordito con il romanzo La Grande P.P.P., menzione speciale al Premio Pippi 2004 - categoria inediti. Tra i suoi libri più apprezzati anche Perfidia Piccoletti e gli Addomestigatti. A seguire un laboratorio a tema.

Scrittore di numerosi saggi storici e vincitore del Premio Mario Rigoni Stern 2017 e del Premio Cortina 2017, l’autore Matteo Melchiorre sarà il protagonista dell’ultimo appuntamento di «Guizza Legge». Sabato 23 settembre (ore 18:00) l’autore offrirà una lettura scenica, accompagnato dal contrabbassista Nelso Santon, della storia di un duca che si trasferisce in un paesino lontano e si trova a difendere il bosco di sua proprietà. La narrazione tocca diverse tematiche dalla forza della natura alla furia del potere passando per la libertà personale. Una riflessione sulla vita e il destino della mezza montagna tra passato, presente e futuro.