"Il libro nel piatto", serie di incontri letterari all’Osteria Antica Colonna

Pietro Casetta, Giuseppe de Concini, Marco Busatta. Questi gli ospiti dell’Osteria Antica Colonna che, in serate diverse, presenteranno al pubblico padovano i loro ultimi volumi: “I luoghi della Giustizia a Padova”, “Morire per niente”, “Un salto al super”.

Tre autori e tre “generi” decisamente lontani fra loro, per dare uno spaccato il più possibile esauriente dell’attuale produzione libraria italiana e, soprattutto, padovana: “I luoghi della Giustizia a Padova” di Pietro Casetta, guida storica e artistica densa di aneddoti, curiosità, verità; “Morire per niente” di Giuseppe de Concini, romanzo autobiografico sull’adolescenza trascorsa in Africa dall’autore; “Un salto al super” di Marco Busatta, storia in puro stile crime nascosta tra la fitta nebbia della campagna veneta.

Non solo editoria ma anche cucina. Le tre serate prevedono, per chi lo desidererà, la possibilità di cenare con gli autori potendo scambiare così domande e opinioni.

Nessun obbligo di consumazione comunque. Sarà benvenuto chiunque sia interessato anche alla sola presentazione del libro.

Giovedì 21 marzo alle ore 18.30

“I luoghi della Giustizia a Padova” di Pietro Casetta

Aprirà la rassegna la guida di Pietro Casetta I luoghi della Giustizia a Padova: “Tutto cominciò con la proposta di un’iniziativa: un corso di formazione dedicato agli avvocati e ai giuristi, ma aperto al pubblico, intitolato “I luoghi della Giustizia a Padova”… Ne è nata una serie di testimonianze e curiosità relative alla Giustizia che si nascondono nelle piazze della città, gettando luce su eventi e personaggi che hanno lasciato un'impronta indelebile sulla storia della Giustizia in Italia e in particolare di Padova. Ma anche una guida storica e artistica densa di aneddoti, curiosità e… bufale svelate.”

Giornalista, geografo, insegnante, Pietro Casetta è autore di saggi e testi relativi in particolare alla storia dell’idraulica e del territorio veneti, rivisitati in chiave geografica.

È il fondatore dell’iniziativa culturale e turistica Padova Originale, con la quale fa conoscere i luoghi più originali e alle volte sconosciuti di Padova e del territorio circostante, conducendo le visite prevalentemente in battello oltre che a piedi.

Fra le molte pubblicazioni: Padova lungo il Piovego – Occasione di un’avventura urbana, 1998, Tamari Montagna; Le Porte Contarine a Padova – Il Mulino, le Gore, la Conca, 1999, La Garangola; La Riviera del Brenta – Guida in barca e in bici, 2018, Tracciati; Piazza dell’Insurrezione 28 Aprile 1945 - Guida architettonica e artistica, 2019, Tracciati.

È inoltre autore del romanzo L’assistente di direzione (2021, Tracciati), che si svolge fra l’ovattata Italia e la violenta Colombia.

Giovedì 4 aprile alle ore 18.30

“Morire per niente” di Giuseppe de Concini

La rassegna continuerà con Morire per niente di Giuseppe de Concini. L’autore ha trascorso parte della sua adolescenza in Africa. In questo continente ha ambientato un ciclo di romanzi in cui storia e personaggi sono evocati dalla sua esperienza personale. Questo ultimo romanzo è il termine di un percorso nel quale il protagonista ha inteso narrare al lettore la malìa di una terra che accosta allo splendore miseria, sofferenza e morte come parti stesse del quotidiano. In Morire per niente il file rouge che tutto tiene connettendo le storie narrate, è l’inutilità del dolore.

L’Autore è nato a Padova, dove risiede. Laureato in Giurisprudenza, esercita la libera professione di Consulente aziendale a Vicenza.

É autore di diversi romanzi tra i quali: Sangue blu (ed. DBS), Marcello del Delta (Sip), Calzini rosso sangue (ed. Caosfera), Il complesso di Abramo (Giovane Holden ed.) e la “trilogia africana” composta da Il pastore di Amber (Giovane Holden ed.), Il pianto del cobra (ed. Caosfera), Morire per niente (UTVI).

Con l’amico registra Antonello Belluco ha scritto il soggetto e la sceneggiatura dal titolo C14 dai quali sarà tratto il film.

Collabora con il periodico d’informazione freepress ilVicenza.

Giovedì 18 aprile alle ore 18.30

“Un salto al super” di Marco Busatta

Concluderà Marco Busatta con Un salto al super: “Nebbia, la forma più visibile di incertezza.” È con questo inciso che inizia il romanzo, una storia in puro stile crime nascosta tra la fitta nebbia della campagna veneta. Una nebbia che va e viene in cui i personaggi riescono a muoversi con incredibile naturalezza. Personaggi che escono dalle pagine con una vitalità sorprendente, che fanno scelte folli, che hanno una loro personalissima visione del concetto di "vita civile". E poi osterie, cinghiali impazziti e pistole. Tante pistole.

Marco Busatta, nato nel 1986, è cresciuto nella provincia di Padova dove vive e lavora. Ha fatto parte del movimento letterario Sugarpulp. Ha esordito nel 2019 con L’afa di luglio pubblicato da Ciesse Edizioni.