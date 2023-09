Liveact 2023: rassegna di teatro off al Centro culturale Aldo Rossi di Borgoricco

«Come l'anno scorso, abbiamo deciso di puntare sulle emozioni, scegliendo spettacoli che di volta in volta e per motivi diversi toccano profondamente lo spettatore. Il nostro obiettivo è farvi percorrere un viaggio di sentimenti, passando per le risate libere e leggere, esplorando lo struggimento amoroso, ricordando le paure intime del tradimento e dell’inadeguatezza, stupendovi con il magico e l’irrazionale, e persino facendovi guardare in faccia i mostri interiori».

Teatro vuol dire storie e la rassegna LIVEact 2023 ne racconta di bellissime. Si alza il sipario il 30 settembre con L’Archibugio Compagnia Teatrale che lo scorso anno hanno tanto appassionato. Quest'anno portano Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, in una versione in chiave moderna che ha vinto numerosi premi per l’originalità della regia e per l’efficacia delle interpretazioni. Il 7 ottobre salgono sul palco i professionisti del Gruppo Panta Rei con L’amore delle tre melarance di Carlo Gozzi, uno spettacolo in stile Commedia dell’Arte carico di magia e di divertimento, meravigliosamente rappresentato da attori di grande mestiere.

La terza serata, il 14 ottobre, ospita una commedia della compagnia professionale Theama Teatro, scritta da Aristide Genovese, La muger dell’ottoman – Le astuzie femminili. L’ambientazione è la Venezia del Settecento e lo stile si ispira chiaramente ai capolavori goldoniani: il risultato è estremamente piacevole e sempre apprezzato.

In chiusura di rassegna il 21 ottobre è la volta delle attrici di Camerini con Vista, dirette dalla professionista Alice Pagotto, con un lavoro di forte impatto emotivo: From Medea di Grazia Verasani. Si tratta di uno spettacolo che coinvolge intimamente il pubblico, trattando con incredibile umanità il tema difficile dell’infanticidio.

Info: https://www.cameriniconvista.it/liveact.