“La pelle dell’orso” compie 10 anni e Matteo Righetto apre una nuova via sulle Dolomiti

Dopo il grande successo riscontrato dal 2018 a oggi dall’Alta Via dell’Orso n. 1, l’associazione turistica di Colle Santa Lucia e lo scrittore padovano Matteo Righetto hanno annunciato l’inaugurazione della Alta Via dell'Orso n. 2 (percorso verde). Sarà aperta al pubblico, per la prima volta, mercoledì 09 agosto 2023. Un invito esteso a tutti gli appassionati di montagna, di natura ma anche di lettura. L'appuntamento infatti è ispirato da un famoso romanzo di Righetto, come è stato già nel 2018.

Dieci anni fa, infatti, usciva il suo romanzo, un grandissimo successo, “La pelle dell’orso”, in cui l’animale, soprannominato “El Diaol”, veniva visto dagli abitanti di un villaggio ai piedi delle Dolomiti come un mostro dal quale stare lontano. Oggi a far paura sono invece fortunali e trombe d'aria che stanno mettendo a dura prova le comunità montane. Righetto, che da anni fa spola tra Padova e le Dolomiti, dove passa in realtà la maggior parte del suo tempo, è molto attento e sensibile ai temi che riguardano il rispetto della montagna e l'ambiente in generale.

L'evento di apertura della nuova via consiste in un trekking culturale ispirato proprio al romanzo "La Pelle dell'Orso", con partenza dal rifugio Fedare (Passo Giau) e arrivo in centro storico a Colle Santa Lucia della lunghezza di ca. 12 km (tempo di percorrenza 5-6 ore). Alle ore 09.15 del 9 agosto, è previsto il ritrovo presso il piazzale del rifugio Fedare al Passo Giau per tutti coloro che vorranno partecipare. Per le ore 09.30 è prevista la partenza dal rifugio Fedare.