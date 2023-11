"Metti un libro a teatro", tutti gli appuntamenti al centro culturale “Aldo Rossi” di Borgoricco

Fa tappa a Borgoricco, nel prestigioso Centro Culturale Aldo Rossi, la rassegna teatrale Metti un libro a teatro, un format originale, prodotto da Ergo Sum Produzioni, con il sostegno del Ministero della cultura e con il patrocinio del Comune di Borgoricco, che porta in scena i grandi classici della letteratura.

Un programma pensato per gli amanti del teatro, della lettura, della musica.

L’ obiettivo è di favorire la conoscenza del grande patrimonio culturale rappresentato dai grandi classici della letteratura. La trasposizione scenica degli spettacoli unisce a testi classici soluzioni artistiche innovative, attraverso il coinvolgimento di artisti multidisciplinari, rendendo gli spettacoli fruibili da un’ampia fascia di pubblico.

La direzione artistica è di Alessandra Pizzi che cura anche la drammaturgia degli spettacoli in programma.

La rassegna porta in scena 4 testi chiave, cari al grande pubblico, affidandone la narrazione e l’interpretazione ad artisti di comprovata bravura, volti noti del piccolo e grande schermo. Ospita anche uno spettacolo dedicato alla biografia di una delle figure chiave del 900: Margherita Hack.

Il 16 novembre

Il 16 novembre, il ritorno di Alessio Vassallo, interprete del celebre racconto de IL GRANDE GATSBY, di F.S. Fritzgerald. La storia d’amore tra Dasy e Gatsby, ambientata nell’America di inizio 900.

Il 25 novembre

Il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, va in scena SIAMO FIGLI DELLE STELLE. L’omaggio a Margherita Hack, è l’omaggio a tutte le donne è un monito per la costruzione di un dialogo di genere. Con Alessandra Pizzi e Marilena Martina.

Il 16 dicembre

Il 16 dicembre sarà in scena la “cultura russa”. Mauro Racanati e Barbara Bovoli sono i protagonisti della mise en espace dedicata a LE NOTTI BIANCHE di Dostoevskji. Sul palco, con loro, Giorgio Trione Bartoli, tra i più affermati pianisti nel mondo, per uno speciale omaggio a Rachmaninov, nell’80 esimo anniversario della morte.

L’11 febbraio

L’11 febbraio sarà l’attore Paolo Briguglia, reduce dai successi delle serie TV, come I Leoni di Sicilia, a dare voce a Dorigo, il protagonista di UN AMORE, l’omonimo romanzo di Dino Buzzati.

Posticipato al 2 marzo Il 29 ottobre

Sabato 2 marzo, il ritorno sul palco di Enrico Lo Verso che, in un cast di 7 interpreti (attori e performer) porta in scena APOLOGIA DI SOCRATE. L’opera di Platone apre così la riflessione sul tema cruciale della giustizia e degli errori giudiziari.

