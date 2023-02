Natalino Balasso al MultiAstra per l'anteprima del suo contro-film, “Baldus”

Martedì 28 febbraio, alle 21.00 al Cinema MultiAstra di Padova ci sarà l'anteprima in sala del film “Baldus” (Italia, 2022, 93') di e con Natalino Balasso. Alla proiezione saranno presenti l'attore e regista Natalino Balasso e l'attrice, Marta Cortellazzo Wiel.

Contro film

Dal 2020 Natalino Balasso scrive, dirige, interpreta e produce i suoi personalissimi Contro-Film di Natale. Nel 2020 esordisce con “La super Massa”, nel 2021 è la volta de “Il conte Nikolaus” per arrivare al 2022 con “Baldus”. Questi lungometraggi sono opere profondamente personali dove la satira e la comicità tipiche di Balasso diventano gli strumenti utilizzati per una disanima dei vizi e delle virtù che contraddistinguono l'epoca in cui viviamo. Film realizzati in primis per il pubblico del web che lo segue sulla piattaforma Patreon ma che finalmente con la proiezione del 28 febbraio incontreranno il pubblico del grande schermo.

Baldus

“Baldus” è un lungometraggio (durata 93 min.) orgogliosamente indipendente, lontano dai prodotti pensati per il grande schermo. Balasso con una perizia ormai affinata nel tempo scrive, interpreta, dirige, fotografa, monta, musica, realizza gli effetti speciali e produce le sue opere con un'idea del cinema autarchico e “dal basso” tanto preziosa quanto oramai rara. Giusto per dare l'idea, nel film Balasso interpreta tutti e ventuno i ruoli maschili, mentre i ruoli femminili (ben quindici) spettano tutti alla co-protagonista Marta Cortellazzo Wiel.