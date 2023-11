Padova è musical al teatro ai Colli, sei date per far cantare e ballare

Torna Padova è musica, il contenitore ideato da Gioele Peccenini, direttore artistico del Teatro ai Colli, dedicato al genere, che ha visto le sue prime rappresentazioni nella seconda metà dell’800: il primo vero musical andò in scena a Niblo’s Garden Theatre di New York nel 1866, con il titolo The black crook. In questi oltre 150 anni di storia, i musical sono arrivati in ogni parte del mondo raccontando tra musica, canzoni, parti danzate e recitate, storie classiche e rivisitazioni di trame del grande e piccolo schermo. Il Teatro ai Colli di via Monte Lozzo (Padova) sarà il contenitore di 5 titoli (con 6 messe in scena) di musical originali, per la scelta del testo e la messa in scena.

Il primo appuntamento è martedì 31 ottobre (ore 21) con “Fiabe in concerto – speciale Halloween” della Fondazione Aida, che ha scelto I Muffins, un quartetto di performers nato nel 2015 dall’incontro tra Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, per accompagnare il pubblico in un viaggio tra le colonne sonore che hanno segnato l’infanzia, sulle note de La Sirenetta, Aladino e la lampada meravigliosa e tanti altri. I Muffins avranno anche il compito di chiudere Padova è Musica il 22 dicembre con “We wish you s Muffins Christmas”, dove creeranno la perfetta colonna sonora natalizia tra successi e brani storici. Il 7 dicembre è atteso lo spettacolo a passo di flamenco “Eco de alma” della compagnia Duendarte. La musica di Livio Gianola viene proposta in una formazione che comprende percussioni, flauto e fisarmonica per esaltarne la ritmica e il lirismo, il tutto miscelato in uno spettacolo impreziosito dalla presenza della ballerina Marta Roverato. Il 9 dicembre tornano gli attori di CambiScena, la compagnia d’improvvisazione teatrale, con “Basta il pensiero”. Oltre che allo spettacolo dei Muffins il periodo natalizio vedrà una doppia messa in scena il racconto di Dickens “Canto di Natale”, scritto e diretto da Luca Cairati del Teatro dei Navigli, proposto in una rilettura originale e coinvolgente domenica 17 dicembre, e il 18 per le scuole.

