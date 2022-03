Alla Feltrinelli la presentazione del noir dell'oculista scrittore padovano Diego Ponzin

Sarà il filosofo Umberto Curi a presentare, martedì 29 marzo alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli di Padova insieme alla linguista Cristina Pappalardo, l'ultimo romanzo dello scrittore padovano Diego Ponzin, La struttura del giallo e del nero (Edizioni Mimesis). Sono 394 pagine di un noir introspettivo, le cui vicende prendono vita nel lontano Medioriente da un'intricata vicenda tra contractor occidentali e un campo di addestramento Isis, per trovare la loro svolta tra le celle del Carcere di Padova. Un romanzo che completa, con questo terzo episodio, la serie poliziesca che ha per protagonista la coppia non convenzionale di investigatori creata da Ponzin, l’ex ladro Tobia Mariotti e il funzionario dei Servizi Segreti Francesco Bernardi, in una storia che narra di incontri e scontri fra culture, evoluzioni personali e intrighi polizieschi, in un romanzo d’azione dove i colpi di scena, prima che agli eventi, appartengono all’anima dei personaggi.

Ponzin

Medico oculista di fama internazionale nel campo dell’eye banking e trapianto di cornea, Diego Ponzin ha sempre condiviso la passione per la medicina con quella per la scrittura. “Per scrivere questa storia ho avuto l’opportunità di dialogare con persone che mi hanno aperto delle brecce su mondi per me lontani e sconosciuti. Uno scienziato di origini mediorientali incontrato nei miei percorsi professionali, amici oculisti napoletani che mi hanno trasmesso sapori e colori partenopei e, non da ultimo, ex criminali” rivela Diego Ponzin. «Nelle ricerche effettuate per costruire la storia, mi sono imbattuto in particolare in una persona che – spiega l’autore - una volta scontata la pena, ha condiviso con me alcuni aspetti dell’esperienza di detenzione e qualche tecnica, peraltro collaudata e poi praticata, sui piani di evasione… Non a caso, la svolta decisiva in questo romanzo avviene proprio tra le mura del Carcere di Padova».