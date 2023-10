Salone dei Sapori 2023 - Food Festival, la prima domenica in piazza è già un successo

Grande successo di pubblico per la prima giornata del Salone dei Sapori, il food festival padovano organizzato e promosso da Superfly Lab e da Veneto Suoni e Sapori - realizzato con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Padova e con il contributo di Regione Veneto, Provincia di Padova, Camera di Commercio e Venice Promex e con la main partnership di Alì Supermercati.

Lo Chef Alessandro Borghese

Ospite d'onore della giornata di apertura lo Chef Alessandro Borghese, il protagonista indiscusso della cucina in televisione: un vero e proprio bagno di folla per lo chef che un selfie e l'altro ha fatto il tour delle piazze e del Sotto Salone in compagnia di istituzioni e organizzatori. È stato poi intervistato sul palco di Piazza della Frutta da Franco Ghirardello, speaker di Radio Padova, che in qualità media partner si occupa della parte musicale e di intrattenimento di tutta la manifestazione. «Cucinare è un atto d'amore, noi cuochi siamo dispensatori di amore e gioie» ha dichiarato lo chef. A Venezia è proprietario del ristorante Il lusso della semplicità: «È il mio fiore all'occhiello, proponiamo una commistione di cucina territoriale. Fornitori e materie prime provengono dal territorio e sono reperiti con stagionalità» racconta sul palco Borghese al grande pubblico in piazza all'ascolto.

"Ambasciatore del gusto 2023"

Il sindaco di Padova Sergio Giordani, l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Antonio Bressa, il vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo e gli organizzatori Andrea Tonello e Andrea Zangirolami hanno consegnato allo chef la targa ufficiale di "Ambasciatore del gusto 2023" del Salone dei Sapori con la caratteristica sagoma della gallina padovana, simbolo della manifestazione.

Il centro città

Giunto alla sua 5^ edizione, il Salone dei Sapori - nato per valorizzare il mercato coperto più antico d’Europa e le eccellenze del territorio - è tornato con un palinsesto ricco di proposte enogastronomiche, menù a tema e degustazioni.

Il centro storico della città del Santo si è riempito di prodotti tipici e proposte gourmet in occasione dei tre grandi eventi della giornata dell’8 ottobre.