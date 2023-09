Lo sport incontra il Musme nel chiostro del museo

Sabato 9 e domenica 10 settembre il Museo di Storia della Medicina e della Salute (MUSME) di Padova propone “Lo Sport incontra il MUSME”: una due giorni gratuita e aperta al pubblico con un denso programma di iniziative incentrato sulla promozione della cultura sportiva quale volano per la salute a tutte le età. L’iniziativa, è promossa dell’ente museale MUSME con l’Assessorato allo Sport del Comune di Padova, in collaborazione con l’Unione italiana sport per tutti (Uisp). nel chiostro della sede museale di via San Francesco, verrà offerto ai cittadini un palinsesto di attività: lezioni di yoga, ginnastica posturale e hip hop-urban dance, ma anche “assaggi” di arti marziali, con il Tai Chi e Chi Kung.

Sabato 9 settembre:

9.30-10.30 Yoga a cura di Ass. Cult. Còm Tàm

10.30-11.30 Percorso Posturale. Come le tensioni miofasciali possono influenzare la postura. Come degli atteggiamenti errati aumentino il fastidio articolare a cura di SSD Studio e Salute

15.00-17.00 Capoeira per grandi e bambini a cura di A.s.d. il Tamarindo

Domenica 10 settembre:

9.30-10.30 Tai Chi a cura di ASD Arte del Tai Chi

9.30-10.30 Yoga a cura di Ass. Cult. Còm Tàm

10.30-11.30 Chi Kung a cura di ASD Arte del Tai Chi

15.00-17.00 Giochi di lotta e percorsi di Arti Marziali per bambini (Karate – Qwan Ki Do) a cura di ASD Shin Gi Tai – Karate — ASD Club Dao Padova – Qwan Ki Do

17.00-18.00 Hip Hop Urban Dance a cura di Dance 4 Fun Hip Hop School