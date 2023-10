"Palcoscenico 35011 – Ai apre il sipario!", la stagione 2023/2024 al cinema teatro Aurora di Campodarsego

A Campodarsego ritorna il grande teatro! Dopo il successo della scorsa edizione, si rinnova l’appuntamento di PALCOSCENICO 35011 – SI APRE IL SIPARIO! la nuova Stagione Teatrale 2023-2024 della Città di Campodarsego che si terrà presso il Cinema Teatro Aurora, in Piazza Europa. Organizzata e promossa dalla Città di Campodarsego e Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto, la rassegna prevede sette spettacoli in calendario (di cui uno fuori abbonamento) da novembre 2023 a marzo 2024.

Gli spettacoli

Il sipario del Teatro Aurora si apre venerdì 17 novembre alle 21 con Sebastiano Somma in LUCIO INCONTRA LUCIO. Le canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti. Sabato 2 dicembre alle ore 21 è la volta di Natalino Balasso in DIZIONARIO BALASSO (colpi di tag). Inaugura il nuovo anno l’Orchestra Regionale e Giovanile Filarmonia Veneta che lunedì 1 gennaio alle ore 17 proporrà il suo CONCERTO DI CAPODANNO (fuori abbonamento). Venerdì 19 gennaio alle ore 21 spazio alla grande danza della Compagnia Naturalis Labor che si esibirà in PIAZZOLLA TANGO. Sabato 17 febbraio alle ore 21 Teo Mammucari approda a Campodarsego con lo show SARÀ CAPITATO ANCHE A VOI. Venerdì 1 marzo alle ore 21 Veronica Pivetti porta in scena L’INFERIORITÀ MENTALE DELLA DONNA. Un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole. Chiude la rassegna giovedì 14 marzo alle ore 21 Francesco Pannofino in CHI È IO?

Eventi speciali per i bambini

Immancabili anche in questa stagione 2023-24 gli spettacoli per i bambini e per le loro famiglie! Il 31 ottobre, in occasione della giornata di Halloween, è in scena il musical “Welcome to Transylvania” e il 7 dicembre arriva al Cinema Teatro Aurora lo spettacolo “We Wish You a Muffins Christmas”, un divertentissimo concerto per festeggiare insieme a I Muffins la magia del Natale.

Il programma

Abbonamento intero (6 spettacoli) euro 60

Abbonamento ridotto euro 48 (under 30 e over 65 anni)

Vendita abbonamenti

Rinnovi dal 19 al 30 ottobre in Biblioteca Comunale

dal 19 al 30 ottobre in Nuovi dal 2 al 17 novembre in Biblioteca e on line su vivaticket.com

Biglietti

Intero euro 18

Ridotti euro 15 (under 30 e over 65 anni)

Prevendita e vendita biglietti:

Dal 10 novembre in Biblioteca e on line su vivaticket.com

