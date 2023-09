“Un Mondo di Emozioni”, torna nella sua 41esima edizione il Festival Teatro per i Ragazzi di Padova

«Al cinema si vede grande, in televisione si vede piccolo, a teatro si vede vero!» Questa affascinante dichiarazione, pronunciata da un bambino di 7 anni all’inizio dell’avventura del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova, ha illuminato i 41 anni di questa straordinaria celebrazione teatrale, il più antico festival del genere in Italia.

Volantino 41° Festival Teatro ragazzi

Nonostante l’era dei dispositivi digitali, in cui i giovani passano sempre più tempo davanti agli schermi, il teatro d’arte continua a bruciare brillantemente come un faro di autenticità. L’arte teatrale è un catalizzatore che stimola l’immaginazione, liberandola da qualsiasi limite o confine. Essa apre le porte alla creatività, sviluppa l’empatia, migliora la percezione di sé e dello spazio circostante e potenzia la capacità di riflettere sull’altro e sul mondo. Assistere a rappresentazioni teatrali offre ai ragazzi l’opportunità di entrare in contatto con realtà, sensazioni ed emozioni diverse da quelle a cui sono abituati. È un’occasione per arricchire le loro esperienze di vita e per riflettere sulle diversità che caratterizzano il mondo, promuovendo la comprensione e l’accettazione.

Micaela Grasso, psicologa dell’età evolutiva e Presidente del Teatro Ragazzi, spiega: «Questo è il motivo per cui è fondamentale che i bambini e i ragazzi frequentino il teatro, esplorando una vasta gamma di rappresentazioni, dal teatro d’ombra al teatro d’attore, al musical. Più esperienze teatrali faranno, più ricco sarà il loro bagaglio formativo. E se questi momenti sono condivisi con i genitori diventano un’opportunità per trascorrere del tempo di qualità insieme, ispirando divertenti discussioni e attività da ripetere anche a casa. Fin dalla più giovane età, i bambini si immergono in mondi teatrali diversi, sviluppando il proprio gusto personale e raffinato. Questi principi erano chiari fin dall’inizio, quasi cinquant’anni fa, quando la mente geniale di Luciano Castellani, con la sua vasta conoscenza del teatro e dell’animo umano, insieme al prof. Giovanni Calendoli, primo cattedratico fondatore della facoltà di Storia del Teatro delle Università italiane, ha immaginato e avviato ciò che sarebbe diventato il festival più importante d’Italia nel suo genere».

Scrive Andrea Colasio, assessore alla Cultura di Padova: «Si rinnova anche quest’anno il rito gioioso del Festival del teatro ragazzi, evento a cui il Comune di Padova non manca di confermare il proprio supporto e contributo nella convinzione che il teatro svolga tuttora, in una società in cui i giovani sono subissati da stimoli di ogni tipo, un ruolo unico per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi. Perché il teatro al contrario della televisione, dei videogiochi, del cinema o degli smartphone, permette loro di vivere per interposta persona la gioia e la paura, il coraggio e l’angoscia, l’esaltazione, la rabbia, lo sconforto e la soddisfazione dei personaggi delle storie che si svolgono sul palco senza filtri o mediazioni, nel momento in cui sono rappresentate, respirando la stessa aria degli attori, interagendo con loro, mostrando apprezzamento o delusione. Auguro pertanto buon lavoro agli organizzatori della rassegna e alle compagnie che verranno a rappresentare i loro spettacoli e buon divertimento a tutti gli spettatori grandi e piccini che verranno a goderseli».

«Quest’anno» informa Renata Rebeschini, direttrice artistica «il panorama teatrale si arricchisce di una varietà di realtà professionali provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Sardegna, Veneto, Calabria e Lazio. Questa diversificazione geografica porta una ricchezza di prospettive culturali e artistiche sul palcoscenico, promuovendo la diffusione e l’interazione tra le tradizioni teatrali regionali. Ogni regione ha le proprie peculiarità e influenze culturali, e l’incontro di queste diverse esperienze teatrali promette di offrire al pubblico una stagione teatrale eclettica e stimolante. La presenza di compagnie teatrali provenienti da queste diverse regioni contribuisce a rendere il teatro un medium ancora più inclusivo e rappresentativo delle ricchezze culturali italiane. Anche per questo motivo possiamo aspettarci una rassegna teatrale variegata e avvincente, che celebra la diversità artistica e culturale delle diverse parti d’Italia».

Dal 30 settembre al 3 dicembre 2023, presso il Piccolo Teatro Don Bosco di via Asolo 2, a Padova, faro di ispirazione e fonte di emozioni e di gioia per la il pubblico di tutte le età e per le famiglie, si svolgerà il 41° Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi, con il seguente programma:

30 settembre ore 16 e 1 ottobre 10.30 e 16

JIM E IL PIRATA

Pandemonium teatro di Bergamo

JIM E IL PIRATA Pandemonium teatro di Bergamo 7 ottobre ore 16 e 8 ottobre ore 10.30 e 16

C’ERA UNA VOLTA… CENERENTOLA

Actores Alidos Teatro di Quartu Sant’Elena Cagliari

C’ERA UNA VOLTA… CENERENTOLA Actores Alidos Teatro di Quartu Sant’Elena Cagliari 14 ottobre ore 16 e 15 ottobre ore 10.30 e 16

PERFETTA

Tib Teatro Soc Coop Sociale Onlus di Belluno

PERFETTA Tib Teatro Soc Coop Sociale Onlus di Belluno 21 ottobre ore 16 e 22 ottobre ore 10.30 e 16

UNA MERENDA DA PAURAè

Teatrop di Lamezia Terme

UNA MERENDA DA PAURAè Teatrop di Lamezia Terme 28 ottobre ore 16 e 29 ottobre ore 10.30 e 16

PIRAMO & TISBE

Barabba’s clown Onlus di Arese MI

PIRAMO & TISBE Barabba’s clown Onlus di Arese MI 4 novembre ore 16 e 5 novembre ore 10.30 e 16

CAPPUCCETTO ROSSO. NELLA PANCIA DEL LUPO

Altri Posti in piedi di san Giovanni Lupatoto VR

CAPPUCCETTO ROSSO. NELLA PANCIA DEL LUPO Altri Posti in piedi di san Giovanni Lupatoto VR 11 novembre ore 16 e 12 novembre ore 10.30 ne 16

STORIE DA MANGIARE

Le Strologhe di Vetralla VT

STORIE DA MANGIARE Le Strologhe di Vetralla VT 18 novembre ore 16 e 19 novembre ore 10.30 e 16

IL TRATTAMENTO RIDARELLI

Mataz Teatro di Padova

IL TRATTAMENTO RIDARELLI Mataz Teatro di Padova 25 novembre ore 16 e 26 novembre ore 10.30 e 16

CARTOLINE ILLUSTRATE E CANTATE Omaggio a Gianni Rodari

Schedia Teatro di Milano

CARTOLINE ILLUSTRATE E CANTATE Omaggio a Gianni Rodari Schedia Teatro di Milano 2 dicembre ore 16 e 3 dicembre ore 10.30 e 16

CENERENTOLA, UNA SCARPETTA PER TRE

Matutateatro di Sezze LT e Opera Prima di Latina

All’ingresso in teatro verrà richiesto un contributo di euro 6 a persona a copertura delle attività istituzionali dell’associazione. Per informazioni contattare Micaela al numero 393981228

Info web

https://www.teatroragazzi.com/

https://www.facebook.com/TeatroRagazziGCalendoliOnlus

Foto articolo da comunicato stampa