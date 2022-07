Venti di risate alle antiche terme di Montegrotto con Debora Villa

Si ride alle antiche terme: martedì 26 luglio, alle 21.15, Debora Villa sarà protagonista del terzo appuntamento di Therme Theatrum, la rassegna organizzata dal Comune di Montegrotto Terme con il circuito regionale Arteven alle antiche terme romane di via Scavi.

Venti di risate

Debora Villa con il suo recital "Venti di risate", festeggia i suoi primi 20 anni di carriera. In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede ad una donna quando raggiunge i “nannaranannann” anni. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Come in tutti i suoi precedenti lavori, Debora Villa sarà ancora un’onda di travolgente comicità, cinica e intelligente.

Biglietti

I biglietti possono essere acquistati in prevendita su myarteven.it o vivaticket.com e relativi punti vendita del circuito, oppure presso l’area Archeologica di viale Stazione/via Scavi il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. Intero € 14, ridotto € 10. Riduzioni per under 12, over 65 e abbonati 56^ stagione concertistica OPV. In caso di maltempo l’evento verrà recuperato il giorno successivo. Il biglietto di ingresso a ciascuno degli spettacoli darà poi diritto ad usufruire del servizio di vista accompagnata alle aree archeologiche e a un biglietto ridotto per museo del Termalismo di Montegrotto Terme fino al 31 dicembre.