"Concorso internazionale Claudio Scimone – 2023", tutti i vincitori e come partecipare al loro concerto 

»Un concorso che ha il pregio di portare alla ribalta il talento di tanti ragazzi con ottime qualità tecniche e musicali. Dal palcoscenico del Pollini sono iniziate, e si sono consolidate, carriere di giovani solisti oggi celebri a livello internazionale. Questo Concorso, dedicato al Maestro Claudio Scimone, rappresenta e rafforza il messaggio di promozione e diffusione della cultura nelle nuove generazioni. Un’iniziativa che mette al centro della cultura il dialogo di cui i giovani musicisti sono protagonisti nonché ambasciatori».

Queste le prime commosse parole di Nicola Guerini, Presidente della Giuria e direttore artistico del Concorso, dopo l’emozionante giornata di audizioni, svoltasi ieri all’Auditorium Cesare Pollini di Padova, con ragazzi provenienti da tutto il mondo. Moltissime le candidature giunte per questa edizione del concorso, 16 i candidati passati alla seconda fase del concerto, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un parterre di musicisti di elevatissima qualità, selezionati da una giuria attenta e scrupolosa.

Ecco i vincitori

PREMIO INTERNAZIONALE SCIMONE-PANCOLINI euro 6.500

aggiudicato a: ANNASTELLA GIBBONI

aggiudicato a: PREMIO PANCOLINI GIOVANE TALENTO euro 3.000

aggiudicato a: Ex-aequo ANNA CICCHINO (classe 2010) / NICOLA CICCHINO (classe 2007)

aggiudicato a: PREMIO GIUSEPPE TARTINI euro 3.000

aggiudicato a: VIKRAM FRANCESCO SEDONA

Borse di studio

Inner Wheel euro 2.000 (Mestre Belluno, Treviso, Venezia Mestre, Abano Montegrotto, Venezia, Tricase, Napoli Castel dell ’ Ovo) aggiudicata a: Paride Losacco; Inner Wheel Padova euro 1.000 aggiudicata a: Elisa Scudeller; Rotary euro 2.000 (Padova Nord, Distretto 2060, RC Cittadella) aggiudicata a Fakizat Mubarak; Sergia Ferro euro 1.000 aggiudicata a Valeria Vecerina; Lucia Fortini Rausse euro 1.000 aggiudicata a: Giulia Cellacchi; Salvatore Lo Bello euro 1.000 aggiudicata a: Sofia De Martis; Roberto Loreggian e la sua classe di Clavicembalo euro 1.000 aggiudicata a: Sebastian Zagame.

I giovani talenti

Riflettori tutti puntati sui giovani talenti, vincitori della Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone promossa dal Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone, con lo scopo di continuare il pensiero del fondatore dei I Solisti Veneti da sempre sensibile nel promuovere il talento nelle nuove generazioni.

Il concorso

Il concorso è presieduto dal Maestro Nicola Guerini e sostenuto da Clementine Hoogendoorn Scimone, insieme alla famiglia Pancolini, main sponsor del Concorso, in collaborazione con I Solisti Veneti .

La Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone, nata per valorizzare i musicisti nati dopo il 31 dicembre 1997 quest’anno proponeva un montepremi complessivo di euro 21.500, tra premi e Borse di Studio. Un montepremi che diventa sempre più corposo di anno in anno.

Il Concorso ha visto competere violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti provenienti da tutto il mondo. I Vincitori sono stati scelti dalla Giuria -composta dal Maestro Nicola Guerini, Presidente di Giuria; Clementine Hoogendoorn Scimone, Giurato ad honorem; Giuliano Carella, che è anche il Direttore Artistico de “I Solisti Veneti”; Giuseppe Barutti, celebre musicista, violoncellista de “I Solisti Veneti” ed Elio Orio, Direttore del Conservatorio di Musica Cesare Pollini.

Il Concorso metteva inoltre a disposizione anche 9.000 euro in Borse di Studio assegnate dalla Giuria del concorso ai Candidati più meritevoli, grazie a: Inner Wheel (Padova, Mestre Belluno, Treviso, Venezia Mestre, Abano Montegrotto, Venezia, Tricase, Napoli, Castel dell’Ovo); Rotary (Padova Nord, Distretto 2060, RC Cittadella); Sergia Ferro, Lucia Fortini Rausse, Salvatore Lo Bello; Roberto Loreggian e la sua classe di Clavicembalo.

Il concerto

Sabato 23 settembre a partire dalle 21 si terrà a Padova, all’Auditorium “Cesare Pollini” il Concerto che vedrà protagonisti i vincitori della nuova edizione del Concorso che per l’occasione suoneranno con i Solisti Veneti diretti dal Maestro Giuliano Carella.

Il concerto si aprirà con il Divertimento in re maggiore KV 136 per archi di Wolfgang Amadeus Mozart. Si passa poi a Franz Joseph Haydn - Concerto in do maggiore n. 1 per violoncello e archi Hob. VIIb.1 con Anna Cicchino, violoncello. A seguire: Pablo de Sarasate - “Zigeunerweisen” (Zingaresca), op. 20 per violino e archi con protagonista Nicola Cicchino, violino; Camille Saint-Saëns - Introduzione e Rondò Capriccioso, op. 28 per violino e archi Vikram con protagonista Francesco Sedona, violino. Chiude il concerto il violino di Annastella Gibboni, sorella di Giuseppe Gibboni già vincitore del Premio Scimone e dell’ambitissimo Concorso Paganini. Annastella Gibboni suonerà di Henryk Wieniawski le Variazioni su un tema originale, op. 15 per violino e archi.

Al termine del concerto saranno consegnati i Premi e le Borse di Studio ai vincitori.

«Claudio Scimone, artista di fama internazionale, uomo di alto pensiero ( è scomparso il 6 settembre 2018). Il Maestro spiccava per la sua dedizione all’Arte, un talento naturale nel percepirne gli elementi più sensibili e trasmetterli – conclude Nicola Guerini - Il suo è un artigianato antico che coniuga la ricerca della bellezza con la gioia della condivisione, un insegnamento che coltiva le idee per una cultura del dialogo di cui i giovani sono i protagonisti. Il Concorso a lui dedicato promuove il valore del talento come espressione più nobile delle nuove generazioni e di una intera comunità».

Tra le novità di quest’anno il concorso instaura un’importante collaborazione con il Comitato Unicef di Padova, che assegnerà al vincitore del Premio Scimone-Pancolini la medaglia come testimonial dei valori di solidarietà e pace dell’Unicef nel mondo, di cui la musica è linguaggio universale.

Il concorso si svolge grazie al contributo di BCC Banca Annia, di Proke process bespoke, alla collaborazione con il Conservatorio Cesare Pollini di Padova, al supporto dello Studio Carmelo Lo Bello (Padova) e dell’Associazione Medici in Strada-Città di Padova. L’attività di comunicazione è offerta dall’ Agenzia Glow Worm Padova.

Info e biglietti: https://www.solistiveneti.it/

https://solistiveneti.it/eventi/concerto-di-premiazione-concorso-claudio-scimone/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/241489402144170/

Segreteria: tel. 049 666128

Foto articolo archivio