Padova è pronta per accogliere la nuova edizione del Future Vintage Festival 2023

Padova si prepara ad accogliere il nuovo, attesissimo Future Vintage Festival a tema “Timeless”: un’edizione - la 14esima - che già stupisce per il programma e i protagonisti. Il Festival del lifestyle e delle tendenze contemporanee ospita espositori tra brand di grido, nicchie ricercatissime dal mondo Vintage, un inedito Market dedicato allo stile iconico e molto altro ancora: imperdibili esposizioni tra cui per la prima volta in Veneto quella di Archeoplastica, progetto che trasforma in pezzi da museo i rifiuti trovati sulle spiagge. E ancora expo, workshop, musica live e talk show con super ospiti. A partire da quelli di venerdì 8 settembrePadova è pronta per accogliere la nuova edizione del Future Vintage Festival 2023,, protagonisti del Centro San Gaetano, Giardini dell’Arena e Parco della Musica.

Una delle band italiane più famose a livello internazionale, diventata leggenda scalando le vette delle classifiche dagli anni Novanta fino a oggi. Produttori di hit assolute del panorama eurodance come Blue e Move your Body che non hanno mai smesso di essere sulla cresta dell’onda, gli Eiffel 65 tornano a Padova a incantare il pubblico Future Vintage Off al Parco della Musica - Arena NonSoloSport. Il loro show che proietterà anche i giovani della Gen Z nell’Età dell’Oro della dance.

Ad aprire la serata dalle ore 19 ci pensa il dj set di Mauro Ferrucci, che ripercorrerà tutti i grandi successi della dance music.

Ingresso riservato ai possessori del biglietto per gli Eiffel 65 o dell’abbonamento Full Pass del Festival.

Marco Cappato, i diritti umani alla prova del tempo.

A dare il via ai talk di questa edizione ci pensa la presentazione del progetto SOUx Padova, la scuola di architettura per bambini al via da ottobre a Padova, presentato dalla sua direttrice Giulia Lucatello.

Anche quest’anno tornano i grandi nomi: alle 18.30 in Auditorium San Gaetano interviene Marco Cappato - l'attivista più audace dei nostri giorni che lotta per i diritti individuali e la libertà di scelta, sfidando le convenzioni - con il talk “Rights with No End: I diritti umani alla prova del tempo”.

Moderatore d’eccezione Filippo Solibello, conduttore radio e tv in onda tutte le mattine su Rai RadioDue con Caterpillar AM.

Gli ospiti

Contemporaneamente ai Giardini dell’Arena spazio all’influencer Paolo Stella insieme a Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica applicata al business, esperto di comunicazione e linguaggio. Il loro talk “Splendore senza tempo: l’altro modo di essere felici” (ore 18.30) è dedicato al nuovo libro scritto a quattro mani “Colleziona attimi di altissimo splendore". Un'alternativa alla felicità, opera che racconta il percorso che hanno intrapreso insieme alla ricerca di quei piccoli momenti di meraviglia capaci, uno dopo l'altro, di ridare luce alle nostre esistenze.

