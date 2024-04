Tutto pronto tra festeggiamenti ed eventi, è il quinto anniversario del gemellaggio Padova-Oxford

Compie cinque anni il Gemellaggio tra la città di Padova e quella di Oxford con un programma d'iniziative aperte a tutti, che animeranno la città del Santo dal 17 fino al 29 aprile, nel segno della conoscenza reciproca e della condivisione di cultura, musica, arte, valori e amicizia.

L'evento è promosso e realizzato dall'Associazione Oxford Padova Link insieme al Comune di Padova e con la collaborazione del Rotary Club Padova e della Fondazione Robert Hollman.

A onorare le giornate di festa, con la loro presenza, ci saranno Lubna Arshad , sindaca di Oxford (Lord Mayor), Chewe Munkonge , vice presidente dell’Oxford City Council, e Anna Proudfoot , presidente dell'associazione Oxford Padova Link.

Afferma Francesca Benciolini , assessora ai Gemellaggi del Comune di Padova :

«Padova, città da sempre internazionale, trova nei gemellaggi l'occasione di camminare a fianco delle comunità delle sue città gemelle, nella convinzione che conoscersi e condividere percorsi culturali permetta di far crescere un tessuto internazionale solidale e coeso. In questi anni così difficili l'occasione dei gemellaggi sta riacquistando il senso di mettere al centro delle relazioni internazionali l'incontro delle persone per arricchirsi delle differenze e ritrovarsi nella stessa umanità. Festeggiare questi 5 anni di gemellaggio con Oxford ha esattamente questo obiettivo e per questo sarà una festa che ha voluto estendersi alla concretezza del supporto al nostro Parco Inclusivo, un bellissimo gesto per cui siamo grati a tutte le persone che l'hanno scelto».

Dichiara la prof.ssa Anna Proudfoot , presidente di Oxford Padova Link : «In questi primi 5 anni Oxford Padova Link ha organizzato eventi e incontri di vario genere in entrambe le città in nome del gemellaggio istituzionale. Sono orgogliosa dei due eventi in programma a Padova, entrambi già presentati con successo a Oxford nel luglio 2023, e della collaborazione con il Comune di Padova, il Rotary Club Padova e la Fondazione Hollman».

L'obiettivo solidale

Oxford Padova Link, nata esattamente cinque anni fa in seno ad Oxford international Links per promuovere gli scambi tra le due città, ha scelto di conferire un obiettivo solidale agli eventi padovani, sostenendo il progetto del Parco comunale inclusivo Albero del Tesoro che, privo di barriere architettoniche, sta sorgendo a Padova al Basso Isonzo su una superficie verde di 9 mila metri quadri. A questo scopo saranno destinati ad Albero del Tesoro la raccolta fondi nell'ambito della mostra "Flowing Water" (Centro San Gaetano, dal 17 al 29 aprile) e il ricavato del Concerto di cori italiani e inglesi "Padova&Oxford sing together" in programma al Pollini domenica 21 aprile alle 18 (prevendita su LiveTicket).

Le iniziative in programma

Il programma delle iniziative inizia con la mostra "Flowing Water" allestita allo Spazio 35 del Centro culturale Altinate San Gaetano dal 17 al 29 aprile (ingresso gratuito dalle 10 alle 19, inaugurazione mercoledì 17 aprile alle ore 17): le opere di Diana Bell e Hannah Gauntlett, due artiste di rilievo internazionale, evocano il fluire dell’acqua, simbolo della vita per eccellenza e metaforicamente il flusso di pensieri e idee, che unisce idealmente le due città dispensatrici di cultura, idee, innovazione.

Momento clou del quinto anniversario del Gemellaggio sarà il concerto di cori italiani e inglesi "Padova&Oxford sing together" di domenica 21 aprile alle 18 all’auditorium Pollini.

Grazie alla generosa collaborazione del Rotary Club Padova, che da poco ha festeggiato il traguardo dei suoi 75 anni di attività a favore della crescita umana, sociale e culturale della nostra città, sul prestigioso palco dell'Auditorium Pollini si esibirà una nutrita schiera di cantanti dei cori padovani Blubordò&ChorItaly e di quelli inglesi Man Choir ed East Oxford Community Choir, (sono circa 40 le persone in arrivo da Oxford) con un repertorio di musica pop, folk e contemporanea. Un assaggio del concerto si potrà avere già sabato pomeriggio 20 aprile: si esibiranno infatti tutti assieme dalle 16 sulla scalinata di Palazzo Moroni.

I biglietti (15 euro più diritto di prevendita) sono già disponibili sulla piattaforma LiveTicket e i rimanenti verranno venduti un'ora prima dell'evento alla biglietteria del Pollini.

L'intero ricavato del concerto andrà a sostegno del Parco comunale inclusivo Albero del Tesoro (www.parcoinclusivopadova.it).

Per maggiori informazioni

pagina Facebook: Oxford Padova Link

Foto articolo archivio