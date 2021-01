Giorno della Memoria, le iniziative del museo della Padova Ebraica

Di seguito le iniziative promosse in occasione del Giorno della Memoria

Giovedì 21 gennaio ore 10.30

in

Via delle piazze

Via San Matrino E Solferino, 13

Via San Matrino E Solferino, 30

Piazza del Santo, angolo Via Orto Botanico

Si è tenuta la cerimonia per la posa di quattro Pietre d’Inciampo a memoria di

Celina Trieste

Guido Usigli

Ester Giovanna Colombo

Padre Placido Cortese

Mercoledì 27 gennaio

Ore 21

La Comunità Ebraica di Padova, l’Associazione Italia-Israele di Padova e il Gabinetto di Lettura di Padova presentano

“Nessuno disse nulla”

Voce e suoni dalla Shoah

Giorno della Memoria 2021

Lo spettacolo, creato da Daniele Nigris (Università di Padova - per scelta dei testi, recitazione e regia) con Adolfo Locci (Rabbino Capo di Padova - per la scelta dei brani musicali) parte dalla memoria di ciò che è stato, e che è incancellabile.

Ma vuole offrire, in un percorso tracciato da alcuni dei maggiori poeti e musicisti ebrei e non solo ebrei del ‘900, spunti di riflessione sui temi del dolore, della rinascita, della responsabilità individuale.

“Nessuno disse nulla”:

la paura delle conseguenze di dire un “no” basta a giustificare il silenzio?

Uno spettacolo che parla all’anima di ognuno di noi, nell’oggi.

La rappresentazione sarà trasmessa su YouTube alle ore 21 di mercoledì 27 gennaio.

Il link per collegarsi sarà disponibile mercoledì 27 all’indirizzo:

https://www. gabinettodiletturapd.it/ giorno-della-memoria-2021

Di seguito le attività promosse in collaborazione con il Comune di Padova

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail museo@padovaebraica.it

Tel. 049 661267

Sito web www.museopadovaebraica.it

Il Film Generazione va, generazione viene è

stato realizzato anche grazie al contributo dei fondi otto per mille dell'Ucei.

