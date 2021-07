Stagione estiva del Verdi con "Misura per misura": in scena giovani attori diretti dal regista Andrea Chiodi

Il primo incontro con il pubblico in sala, l’emozione di debuttare finalmente dal vivo, il confronto con gli spazi di un grande palcoscenico come quello del Teatro Verdi di Padova, per gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, giunti ormai al termine del percorso di formazione triennale, è arrivato il momento di andare in scena: dal 12 al 17 luglio i sedici giovani attori diretti dal regista Andrea Chiodi debuttano sul palcoscenico del teatro padovano nell’ambito della Stagione Estiva Offtopic con lo spettacolo Misura per misura di William Shakespeare nella versione adattata e tradotta da Angela Dematté per il Teatro Stabile del Veneto.

Un’occasione per gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, parte del Modello TeSeO Veneto – Teatro Scuola e occupazione nato dall’accordo di programma tra la Regione Veneto e il Teatro Stabile del Veneto in partnership con l’Accademia Teatrale Veneta, di esplorare un testo importante, fatto di grandi temi, domande e pensieri. In Misura per misura il perfido consigliere Angelo, magistrato falsamente incorruttibile che regge la città di Vienna durante l’assenza del Duca Vincenzo, condanna a morte il giovane Claudio con l’accusa di aver sedotto una fanciulla. Quest’ultimo potrà ottenere la grazia soltanto a patto che sua sorella Isabella gli si conceda per una notte.

Note di regia

Il tema del puritanesimo e di una giustizia a tutti i costi, anche a costo di essere distruttiva e senza pietà è l'indagine intorno alla quale ho deciso di lavorare partendo da una presunta educazione infantile terribile del vicario Angelo a cui fin da piccolo, ci siamo immaginati con Angela Dematté che firma la traduzione e l'adattamento, è stata inculcata una visione della vita puritana, fatta di privazioni e imposizioni.

La scelta di quest’opera shakespeariana ricade sulla necessità di fornire agli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, giunti al termine del loro percorso di formazione triennale, un’occasione per esplorare un grande testo, fatto di grandi temi, domande e pensieri. Una possibilità di fare un lavoro di analisi di un testo importante e che permette di fare un’analisi approfondita sulla parola, sul sottotesto e sulle relazioni che nascono in scena. Ho cercato di costruire uno spettacolo dinamico e il più coinvolgente possibile, lavorando con l’energia di un gruppo di 16 giovani allievi-attori che si muoveranno tra palco e platea. Ho lavorato con loro come con degli allievi attori, chiamati però a diventare professionisti e a confrontarsi con la macchina e i temi complessi della drammaturgia di Misura per misura. Uno spettacolo che grazie alla collaborazione con Guido Buganza per la scena e Marta Ciappina per i movimenti, abbiamo costruito riutilizzando tutto il materiale presente in teatro: dagli elementi di scena, alle parrucche e ai costumi, perché il teatro quando parte da una necessità concreta di raccontare delle storie può avere bisogno di pochi elementi ma di tanti pensieri.

Andrea Chiodi

Note di drammaturgia

Non si può lavorare alla traduzione per la scena di un testo di Shakespeare senza accettare di giungere a compromessi. Non solo compromessi tra il suo genio e il tuo, questo sarebbe banale. Provo a spiegare quel che accade mentre ci si addentra nei suoi testi: ti trovi dentro un grumo fondo e complesso che palpita dentro le battute dei personaggi. Mentre traduci, perciò, desideri fortemente che questo grumo si renda evidente perché vuoi condividere con gli spettatori gli strati simbolici, le ambiguità, le complessità che l’autore mette in gioco. Il bardo genio costruisce una trama e delle relazioni avvincenti dentro le quali fa viaggiare sempre un dilemma irrisolvibile e delle tracce simboliche per pochi eletti. Questo dà ai suoi testi quella popolarità e, insieme, quell’altezza poetica unica nella storia del teatro e della letteratura. Questo fa sì che gli attori non possano mai accomodarsi nella risoluzione basilare di un personaggio.

Nella traduzione, perciò, ho cercato di lavorare in una direzione non semplificatoria, ma di far emergere gli accostamenti semantici che il bardo inventa perché anche lo spettatore italiano se ne accorga. I personaggi usano parole che appartengono alla sfera della legge mentre altri rispondono con parole che arrivano dal mondo naturale. Altre parole arrivano dal mito o dall’ambito religioso. Le metafore sono evidentemente scelte da un luogo o dall’altro. L’autore ci sta mettendo di fronte innanzitutto al nostro essere cultura e natura ad un tempo. Ho aggiunto poi, per accentuare il puritanesimo avanzante che Shakespeare sente e rileva nel suo secolo (il politically correct del nostro secolo non ha qualcosa di simile a quello?) un coro di donne che con parole coercitive impediscono ad Angelo di conoscere le sue pulsioni. Questo elemento, ho notato, ha colpito molto i ragazzi, i quali mi hanno fornito materiale prezioso. È venuta alla luce una mancanza di linguaggio affettivo e corporeo nell’infanzia di quasi tutti noi, soprattutto in quella maschile. Dunque, il personaggio di Angelo ce lo sentiamo vicino. Il villain, come succede nei drammi maturi del bardo, non è veramente più solo il cattivo e la scrittura ci permette di sentire una sua verità, attraverso la quale possiamo entrare in empatia col personaggio ed esserne trasformati. Con il regista abbiamo scelto arditamente di far stare i ragazzi in compagnia di grossi dilemmi che, ci sembra, ci riguardano profondamente oggi. Proverò a citare questi dilemmi senza togliere allo spettatore il livello complesso che mi piacerebbe godesse nella messinscena, userò perciò dei binomi semplici (si fa per dire): giustizia/misericordia, pulsione/ragione, libertà/natura ma soprattutto libertà della donna/natura della donna. Mi sembra che, ancora una volta, questo grandissimo autore ci permetta di stare ad un livello complesso, che è l’unico in grado di leggere la situazione globale che stiamo vivendo. Spero che tutti riusciremo a costruire, anche grazie a lui, nuove letture del reale.

Angela Dematté

Teatro Verdi | Padova

12 >17 luglio 2021

Ore 19

Misura per misura

di William Shakespeare

adattamento e traduzione Angela Dematté

con gli attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni

Luca Boscolo

Amerigo Cornacchione

Marta Dal Santo

Marta De Rossi

Asja Donadel

Elisa Grilli

Giacomo Mangiola

Marinella Melegari

Alexey Mustyatse

Alberto Olinteo

Chiara Pellegrin

Gregorio Righetti

Maria Francesca Rossi

Miriam Tartaglia

Marco Volpe

Duccio Zanone

regia Andrea Chiodi

movement coach Marta Ciappina

scene Guido Buganza

luci Roberto Raccagni

costumi Lauretta Salvagnin

foto manifesto Franscesca Paluan

foto di scena Serena Pea

aiuto regia Michele Tonicello

produzione 2021 Teatro Stabile del Veneto

Il progetto

Il Progetto della Accademia Teatrale Carlo Goldoni è parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta per la realizzazione di un Ciclo Completo di Formazione Professionale per Attori - Modello TeSeO Veneto - Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1037 del 17 luglio 2018).

I biglietti

intero 20 euro;

sostenitori * 14 euro;

under26 10 euro;

sostenitori under26 * 7 euro;

Universitari a Teatro * 3 euro.

* tariffe acquistabili solo in biglietteria del Teatro

L’abbonamento a 3 spettacoli a scelta

intero 39 euro;

sostenitori 27 euro;

under26 21 euro;

sostenitori under26 15 euro.

Per acquistare l’abbonamento all’estiva:

>> in biglietteria del Teatro

>> con prenotazione: mandare una mail a biglietteria@teatrostabileveneto.it segnalando nome e cognome, contatto telefonico e i 3 titoli e le repliche che si desiderano. L’abbonamento andrà ritirato e pagato in biglietteria entro le 18.30 della prima replica scelta.

In alternativa alla mail si può chiamare la biglietteria +39 049 87770213 sempre segnalando nome e cognome, contatto telefonico e i 3 titoli e le repliche che si desiderano.

Attenzione: il codice sconto riservato ai Sostenitori (sia derivato da biglietti che da abbonamenti) sarà utilizzabile solo per la Stagione Estiva 2021. Non sarà quindi utilizzabile per la Stagione 2021/2022.

È possibile utilizzare i voucher e le Gift Card in corso di validità

È possibile acquistare i biglietti tramite Carta del Docente e 18app

