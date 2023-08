Evolution Festival alla Fornace: musica per tutti i gusti in uno splendido scenario di verde

Due giorni di musica, colori e gastronomia al Parco Fornace di Noventa Padovana. L'1 e il 2 settembre, dalle 19 all'1, va in scena "Evolution Festival": una grande festa dedicata ai giovani del territorio, che hanno partecipato attivamente all'organizzazione dell'evento, affiancati dall'amministrazione comunale e dall'associazione NUTRImenti. Dai ragazzi è arrivata la proposta, la scelta del nome e del tema conduttore, il fluo, e soprattutto quella degli artisti e dei dj su cui sarà incentrata la serata di sabato 2, intitolata "Neon Party" e aperta a tutte le fasce di età, con l'assoluto divieto di bere alcolici per i minorenni (un braccialetto fluorescente consentirà di identificare immediatamente chi ha compiuto i 18 anni). Venerdì 1 invece appuntamento meno sperimentale e di sicuro richiamo con le hit degli anni 90 interpretate dai Novaluna Party Band: la serata, adatta anche alle famiglie, sarà arricchita dalla presenza di una zona food con i prodotti dei commercianti locali.

La "benedizione" degli amministratori

«Da tempo avevamo promesso un evento dedicato ai giovani – spiega la presidente del consiglio comunale Margherita Franceschi – la cosa migliore ci è sembrata farlo organizzare direttamente a loro, naturalmente col supporto dell'amministrazione comunale: ringrazio in particolare Antonio Cavallini e Robert Crucianu, che hanno l'anima per questa festa. E' stato bellissimo lavorare insieme in queste ultime settimane, vedendo crescere l'entusiasmo mano a mano che le loro idee prendevano forma e vita». «Questo weekend di festa è un altro tassello del progetto sperimentale sulle politiche giovanili partito alla fine dello scorso anno con l'educativa di strada – aggiunge l'assessore al sociale Giovanna Carraro – e culminato durante l'estate con l'apertura del centro civico Brugnolo per un ricco programma di attività estive accompagnate dagli educatori dell'associazione. Proprio da quell'esperienza è nato il desiderio di alcuni nostri ragazzi di fare qualcosa di più per il territorio: li abbiamo presi per mano e accompagnati in un percorso che li ha portati, oltre a organizzare una bella festa, anche a imparare molto su come funziona la macchina pubblica. Hanno cominciato a guardare i consigli comunali online e qualche giorno fa mi hanno chiamato per fare alcune osservazioni su un mio intervento. La prossima tappa di questo percorso sarà il cineforum che organizzeremo, sempre insieme ai giovani, a partire da novembre».