"Padova Spettacoli", tutti gli eventi del fine settimana

Prosegue la rassegna "Padova Spettacoli" organizzata da Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e che si dipana in teatri e sale di tutta la città.

Sabato 19 marzo al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) alle ore 21.15 è in cartellone il concerto di Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi (rispettivamente fondatore/tastierista e cantante del gruppo emiliano) con ospite la band padovana "32° PARALLELO" (band ufficiale di Tributo ai Nomadi).

Imperdibile per gli appassionati di musica e del complesso che ha segnato la storia della canzone italiana con successi quali "Io Vagabondo", "Ho difeso il mio amore" e tanti altri.

Ingresso 20 euro.

La biglietteria del teatro aprirà alle ore 20.

Info e prevendite su www.padovaspettacoli.it - Infoline 351.6607652

Domenica 20 marzo alla Sala Polivalente di via Diego Valeri n.17 (laterale Corso del Popolo/ViaTrieste) "Padova Spettacoli" presenterà l'animazione per bambini e famiglie "Bimbo in festa" in due turni (alle ore 16 ed alle 17.30) con canzoni dei cartoni animati, giochi con il pubblico e la partecipazione della cantante /animatrice Monik (da Rai 1, Canale 5) e di tanti simpatiche mascotte dei cartoons.

Ingresso gratuito su prenotazione, inviando e-mail a info@padovaspettacoli.it o Whatsapp 351.6607652

