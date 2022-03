"Padova Spettacoli", tutti gli eventi del fine settimana

Prosegue la rassegna "Padova Spettacoli" organizzata da Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e che si dipana in teatri e sale di tutta la città.

Piccolo Teatro

via Asolo, 2 zona Paltana

Delfini, auguri!

Concerto per i 60 anni de I Delfini

con Renzo Levi Minzi, Giorgio Castellani, Maurizio Boldrin

feat. Le Sensazioni (Moschin, Salasnich, Marchioli)

con Consuelo Placa

Ospite speciale Nicola Congiu “Niko”

Special guest “Gli Astri” (da Fregona)

Dopo il grande successo dell’evento “Delfini Forever”, poco prima del lockdown, festeggiamo con un imperdibile concerto dal vivo il 60° “compleanno” del complesso padovano più famoso nel mondo, già in tournée in USA e Sudamerica negli anni ‘60 e ‘70, vincitore di Bandiera Gialla con “Tu te ne vai”, presenti per decine di serate al “Piper”di Roma, in tv a “Studio Uno”, definiti “I Beatles italiani”. Anche nel ricordo dei mai dimenticati Mario Pace, Franco Capovilla, Sergio Magri e degli “indimenticabili” anni sessanta.

Associazione Tempi e Ritmi in collaborazione con Ass. Piccolo Teatro.

Biglietti (prezzo unico) euro 15 + diritti di prevendita

Posti numerati

Sala Consiliare CDQ 4

via Guasti 12c| Padova

Mascotte Bimbo

Pomeriggio di animazione/spettacolo (in due turni, dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30) con le Mascotte giganti dei cartoni animati, per farsi fotografare con i bambini, fare selfie, ballare ascoltando le canzoni di Monik e giocando in mueisca.

Associazione Tempi e Ritmi

Ingresso gratuito su prenotazione inviare mail a info@padovaspettacoli.it oppure whapp 335.6607652

