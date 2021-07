Sabato è il giorno di Urbs Picta. Ecco come e dove seguirla

La proclamazione per Padova come patrimonio Unesco è prevista sabato 24 luglio 2021. E' candidata con il ciclo di affreschi del Trecento e quindi tutti i monumenti che lo rappresentano, dalla Cappella degli Scrovegni di Giotto fino al Salone. Sarà possibile seguire la diretta streaming dell'evento dalle 14 (il link per seguire la diretta sarà disponibile a breve su Padovanet). Per chi volesse seguirla invece in presenza al Palazzo della Ragione dove è montato un grande schermo l’accesso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili a partire dalle ore 14.00 con accesso dalla scalinata nel cortile del Municipio.

Sarà necessario compilare il modulo di tracciamento Covid per l’accesso