Rasssegna "Il Suono e la Parola" con Maurizio Camardi e Francesco Ganassin in concerto al Verdi

Torna anche quest'anno la rassegna “Il Suono e la Parola”, con appuntamenti imperdibili in alcune delle location più belle della città.

Protagonisti Danilo Rea, Erlend Øye & La Comitiva, InUnum Ensemble, Maurizio Camardi, Francesco Ganassin e Francesco Lopergolo per un’edizione speciale tra parole, musica e arte.

Dopo il successo delle prime otto edizioni con oltre 10.000 spettatori, torna Il Suono e la Parola – la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l’organizzazione della Scuola di Musica “Gershwin” – con il suo consueto programma primaverile tra parole, musica e immagini.

Il programma dell’edizione 2024 prevede 4 eventi speciali – tra cui due prime assolute – con spettacoli da non perdere che coinvolgeranno star della musica indie-pop, grandi jazzisti della scena italiana e internazionale e alcuni artisti veneti affermati ben oltre i confini locali.

Venerdì 5 aprile 2024 ore 21.15

Sala ridotto Teatro Verdi

via dei Livello 32 | Padova

prima assoluta

MAURIZIO CAMARDI E FRANCESCO GANASSIN

Il respiro dell’Arte. Un omaggio a Mondrian, Matisse, Kandinsky e Frida Khalo tra musiche e immagini

Maurizio Camardi sassofoni, duduk, elettronica

Francesco Ganassin clarinetti, ocarine, elettronica

proiezioni in multivisione di Francesco Lopergolo

in collaborazione con Il Parallelo Multivisioni

Una serata-evento, tra arte e musica, per rendere omaggio ad alcuni tra i più grandi pittori del Novecento di cui ricorrono nel 2024 importanti ricorrenze. In occasione degli 80 anni dalla morte di Piet Mondrian e Wassily Kandinsky e dei 70 anni dalla scomparsa di Henri Matisse e Frida Khalo, le proiezioni in multivisione a cura di Francesco Lopergolo condurranno gli spettatori in un’esperienza immersiva ispirata alle opere di questi straordinari artisti e arricchita dalle esecuzioni musicali dal vivo dell’inedito duo composto da Maurizio Camardi e Francesco Ganassin, strumentisti e compositori attivi da diversi anni in un territorio a cavallo tra i generi e da sempre in dialogo con altre forme espressive.

Un nuovo progetto visionario – intitolato Breath – in cui il suono degli strumenti a fiato si fonde con le immagini in un’esperienza espressiva che si compie su più livelli.

