Torna Sherwood Festival 2024 ci sono già i primi nomi dei cantanti che animeranno l'estate padovana

Sherwood fa contenti tutti: i primi annunci, avvenuti a cavallo tra il 2023 e il 2024, ci presentano un inizio di line up eterogenea come non mai, dall’inconfondibile suono made in Bristol degli Idles (23 giugno), alla cinematografica e storica collaborazione-composizione di Noyz Narcos e Salmo (27 giugno), dal rap di Gemitaiz (11 luglio) al pop rappresentativo delle nuove generazioni di Ariete (13 giugno).

Le date

Nonostante siamo solo a gennaio, il festival padovano ha già posizionato le prime stelle nel firmamento che illumineranno la foresta che andrà a formarsi dal 7 giugno al 13 luglio al Park Nord dello Stadio Euganeo: Idles, Noyz & Salmo, Gemitaiz e Ariete sono infatti i primi nomi in cartellone, aspettando altre - promesse dall’organizzazione - grandi sorprese, oltre agli ormai consueti concerti a “un euro può bastare”, che come ogni anno avranno come protagonisti non solo artisti emergenti ma veri e propri headliner.

Dove

Il parcheggio Nord dello Stadio Euganeo di Padova si trasformerà, come ogni anno, in una foresta-comunità capace di far convivere migliaia di persone nel nome della socialità e della condivisione, per un mese di grande musica, dibattiti, sport e intrattenimento.

Idles

Gli IDLES sono una delle unità più potenti del rock dell’ultimo decennio. Godrich, Beats e Bowen hanno costituito un team eccellente, spingendosi su nuovi terreni e poi tirando le redini quando necessario. TANGK, il loro ultimo lavoro, è allo stesso tempo vasto e concentrato, fantasioso e immediato. Il cantante Joe Talbot ne parla così: “TANGK. Avevo bisogno di amore e così l’ho creato. Ho dato amore al mondo e sembra una magia. Questo è il nostro album di gratitudine e potere. Sono tutte canzoni d’amore. Tutto è amore“.

Noyz & Salmo

Con HELLRAISERS i due artisti ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album CVLT (già disco di platino), uscito lo scorso 3 novembre. Un’occasione perfetta per assaporare dal vivo tutta la loro energia e carica live.

Gemitaiz

A pochi giorni dalla pubblicazione di “QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10” Gemitaiz annuncia il "The QVC Experience" tour.

Parallelamente alle sue uscite discografiche, Gemitaiz ha continuato a portare avanti la pubblicazione dei mixtape diventati ormai cult, un’esigenza per il rapper romano per esprimersi e scrivere andando oltre le logiche di un album ufficiale.

Ariete

ARIETE, nome d'arte di Arianna Del Giaccio, è una delle artiste più rappresentative delle nuove generazioni, nel febbraio del 2023 partecipa al Festival di Sanremo con Mare di guai. Il 22 settembre dello stesso anno, esce il suo secondo album, "La notte", anticipato dal brano "Rumore". Ariete diventa la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport con il suo primo tour in questa dimensione.

Non solo musica

Ma Sherwood non è solo musica: ovviamente, come consuetudine, in primo piano ci saranno anche altre iniziative di natura sociale e culturale. Grande attenzione dal 2018, ad esempio, su Sherwood Changes For Climate Justice, la campagna che punta a trasformare questo festival in un evento “climate positive” entro il 2030, catturando più anidride carbonica (CO2) di quanta ne produce.

(https://www.sherwoodfestival.it/scfcj ). Nelle prossime settimane verranno annunciate, insieme al cartellone artistico, novità anche in tal senso.

A partire dal 14 giugno, all'interno del festival, verranno anche proiettate su maxi-schermo (uno dei più grandi presenti in città) le principali partite del campionato europeo di calcio "UEFA Euro 2024" che quest’anno si svolgerà in Germania.

I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito www.sherwoodfestival.it e sui circuiti di vendita Ticketone e Ticketsms.

Sherwood

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

