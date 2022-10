Stagione di prosa, “Spettri" con Andrea Jonasson al teatro Verdi

La verità è la cosa più difficile da rivelare.

Rimas Tuminas

In un’allucinata campagna norvegese, resa grigia e stagnante da una pioggia battente, tutto è pronto per l'inaugurazione di un asilo intitolato al rispettato capitano Alving. La ricca vedova Helene rievoca col Pastore Manders la vera e nefanda personalità del defunto marito, ripercorrendo tutte le tappe che lo hanno condotto alla follia. La vicenda si svolge in un contesto onirico, con personaggi reali e fantasmi che si fondono come in un sogno tra passato e presente.

Di Henrik Ibsen / adattamento Fausto Paravidino / regia Rimas Tuminas / scene e costumi Adomas Jacovskis / disegno luci Fiammetta Baldiserri riprese da Oscar Frosio / con Andrea Jonasson, Gianluca Merolli, Fabio Sartor, Giancarlo Previati, Eleonora Panizzo / assistente alla regia Gabriele Tuminaite / assistente e interprete del team creativo Alina Frolenko / produzione TSV – Teatro Nazionale

Note di regia

di Rimas Tuminas

La storia si sviluppa intorno allo scontro tra Helene (interpretata da Andrea Jonasson) e suo figlio Osvald (Gianluca Merolli), scontro che porta a galla vecchi peccati di famiglia.

“La verità è la cosa più difficile da rivelare, dice il regista Rimas Tuminas e in questa produzione è ben rappresentato non solo il disvelamento di segreti familiari, ma anche l’esternazione dei fantasmi che si nascondono e vivono dentro tutti noi.

I “fantasmi” sono illusioni che le persone costruiscono a partire dalle proprie debolezze, glorifichiamo le nostre paure e lodiamo le effigia dei nostri carnefici. I “fantasmi” sono le menzogne che adottiamo e che trasmettiamo ai nostri figli.

Questo spettacolo è una storia di liberazione dai fantasmi che ci inseguono.

Le illusioni collassano, crudeli verità vengono rivelate e l’immagine della famiglia ideale si frantuma rivelando ciascun membro per l’individuo libero qual è. Riconquistare la propria indipendenza attraverso il superamento delle illusioni, come donna e come madre, diventa l’unica strada possibile verso la libertà.

I personaggi femminili di Ibsen hanno qualcosa di sbalorditivo e straordinario, sono tra i più potenti del mondo teatrale. Siamo di fronte ad una donna che vede chiaramente, agisce con coraggio, svela menzogne ed è infallibile nel suo giudizio. è capace di sacrificare tutto in nome della verità.

Date e orari

9 novembre - 20.30

10 novembre - 19

11 novembre - 20.30

12 novembre - 20.30

13 novembre - 16

I biglietti

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 35 euro 32 euro 27 euro 16 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 31 euro 28 euro 24 euro 14 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 15 euro 14 euro 11 euro 7 euro platea prima fila 22 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 15 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Ridotto: Over 65

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/spettri-padova/

Foto articolo da https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/spettri-padova/ - ©Serena Pea