“La strada”, spettacolo con Leonardo Losavio e Roberto Galano al Teatro Tom Benetollo

T come TEATRO, rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Tre teatri della città – Teatro Tom Benetollo (Stanga), Piccolo Teatro Don Bosco (Mandria) e Teatro Excelsior (Mortise) - ospiteranno undici spettacoli di compagnia teatrali del panorama nazionale e grandi ospiti come Natalino Balasso, Giuliana Musso, Dario Vergassola e Carlotta Vagnoli. La rassegna è a cura di TARASSACO TEATRO e MAT – Mare Alto Teatro.

29 gennaio 2023 - ore 21

Teatro Tom Benetollo

via A. Tonzig 9 | Padova

La strada

di Leonardo Losavio

regia Roberto Galano

con Leonardo Losavio e Roberto Galano

Due uomini, due mondi, due strade opposte che si incontrano per affrontare un viaggio in blablacar, diretti ognuno verso il proprio traguardo, ignari dell’improvvisa svolta che incontreranno durante il percorso.

La strada come simbolo del viaggio, del percorso interiore che, a un certo punto della vita, ciascuno di noi sente di dover affrontare. Crescere, risolvere i conflitti, confrontarsi e superare le paure che da sempre attanagliano l’animo umano e lo costringono a restare fermo, immobile, in attesa che qualcosa accada. Ma nulla cambia restando fermi. Partire, muoversi, rischiare, non c’è altro modo.

Ma cosa succede quando l’uomo che hai accanto, il tuo compagno di viaggio, non è chi dice di essere?

La strada è un testo che scandaglia l’animo utilizzando una drammaturgia e un gioco d’attore grottesco e surreale, che saltella febbrile tra la prima persona che dialoga al pubblico e il dialogo “assoluto”. Un “dentro e fuori” che non da riferimenti ma che trascina e costringe lo spettatore ad essere il terzo passeggero del viaggio.

