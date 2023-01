Sesta edizione di Uni-Impresa, la presentazione del bando

L’Università di Padova in collaborazione con Unismart - Fondazione Università degli Studi di Padova propone per giovedì 19 gennaio alle ore 17 al Le Village by CA Triveneto in piazza Giacomo Zanellato 23 - Centro Direzionale “La Cittadella” – a Padova un incontro per conoscere l’iniziativa Uni-Impresa.

Uni-Impresa , giunta alla sua sesta edizione , favorisce la creazione di sinergie tra i dipartimenti dell’Università di Padova e altri soggetti pubblici e/o privati e nasce da un’idea del Prof. Fabrizio Dughiero, Prorettore all’Innovazione ed ai Rapporti con le Imprese dell’ateneo patavino.

Attraverso progetti di ricerca applicata che valorizzano le realtà imprenditoriali di rilievo e le ricerche più innovative dell’Ateneo patavino, l’iniziativa rappresenta un’azione concreta per creare percorsi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova e le eccellenze imprenditoriali.

L’iniziativa si concretizza attraverso un bando di cofinanziamento che si chiuderà il 15 marzo 2023 e lascia ampio spazio alle proposte innovative. Le candidature, infatti, non prevedono limitazioni in termini di aree scientifiche di riferimento o settori economici. I progetti, della durata di 24 mesi, dovranno avere natura applicativa ad elevata ricaduta socio-economica. Le attività di ricerca potranno essere svolte all’interno delle strutture universitarie, o nelle sedi dei partner aziendali o in luoghi di prova e sperimentazione idonei all’esecuzione della ricerca.

«Per poter avviare processi permanenti di gestione dell’innovazione all’interno delle imprese – dice Fabrizio Dughiero, Prorettore all’Innovazione ed ai Rapporti con le Imprese dell’ateneo patavino – è necessario stabilire delle partnership strategiche con enti di ricerca in grado di implementare modelli congiunti di Technology Transfer e Knowledge Transfer».

L’Università di Padova cofinanzierà la realizzazione dei progetti , presentati e selezionati nell’ambito del bando, mediante uno stanziamento di € 5150 suddivisi in due linee di finanziamento che sono rivolte sia a imprese, sia a enti pubblici e privati no-profit.

Dal 2017 a oggi Uni-Impresa ha cofinanziati progetti nei settori delle scienze agroalimentari, sanitarie, biologiche e mediche, ingegneria industriale e dell’informazione e beni culturali. Le collaborazioni avviate grazie al bando hanno dato vita a studi con applicazioni concrete, generando talvolta invenzioni brevettabili.

Il nuovo bando verrà presentato durante l’Infoday che si terrà il 19 gennaio a partire dalle ore 17 nella sede di Le Village by CA Triveneto di piazza Giacomo Zanellato 23. L’evento sarà l’occasione per entrare in contatto con le potenziali aziende partner e i ricercatori dell’Università di Padova con cui ipotizzare future collaborazioni.

Il programma

Ore 17: Interventi di Fabrizio Dughiero (Prorettore all’Innovazione ed ai Rapporti con le Imprese, Università di Padova), Nicola Michelon (Consigliere di Assindustria Venetocentro con delega Ricerca e Innovazione), Francesco Nalini (delegato all’Education di Assindustria Venetocentro) e Fabio Poles (Managing Director di Unismart, Fondazione Università degli Studi di Padova) su “Technology Transfer: il modello Unipd”.

Ore 17.50: i team dei progetti Uni-Impresa 2019 racconteranno la loro esperienza e i risultati ottenuti.

Ore 18.45: l’Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell’Università di Padova descriverà in dettaglio come partecipare al bando, i criteri di ammissibilità e le modalità di finanziamento.

Info web

Per iscrizioni all’infoday: https://www.unismart.it/uni- impresa/

Per ulteriori informazioni su Uni-Impresa e sull’evento: uni.impresa@unipd.it

Foto articolo da post Facebook e da comunicato stampa