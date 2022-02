Gli studenti della scuola italo-cinese "impiegati" negli uffici comunali

Gli uffici comunali potranno contare sulla mediazione linguistica degli studenti della scuola Italo-Cinese. Oggi 14 febbraio è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e la storica scuola dell'Arcella, che prevede la possibilità dei turni (un paio di giorni ogni settimana) negli uffici Anagrafe e Urp di una trentina di alunni che aiuteranno così la comunità cinese ad integrarsi. Lo scopo dell'accordo infatti è quello di creare un collegamento con la realtà locale per i cittadini cinesi residenti a Padova. Alla firma erano presenti anche il vicesindaco Andrea Micalizzi, l'assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva ed una delegazione di studenti.

Giordani

«Siamo già una città internazionale, ma siamo destinati a diventarlo ancora di più - evidenzia il sindaco Giordani - e quindi questo genere di iniziative non possono che trovare il nostro sostegno. Loro ci aiuteranno molto ed avendo siti Unesco, speriamo nel ritorno dei turisti a livelli anche più alti di quelli a cui eravamo già abituati prima del Covid. Ci sono moltissimi turisti cinesi e molti residenti provenienti dall'Oriente, a cui teniamo molto. Vogliamo che tutti i nostri cittadini siano perfettamente integrati e questo genere di operazioni nascono con questo fine. Avere a Padova una scuola così è una risorsa importante che va sfruttata».

Vanzan

«Noi insegniamo a questi ragazzi ad essere cittadini del mondo – aggiunge Maria Cecilia Vanzan, responsabile delle relazioni esterne della scuola Italo-cinese - .Noi vogliamo essere utili per la città e fare in modo che l'integrazione passi anche attraverso il nostro lavoro». Nel progetto sono coinvolte due classi della terza e della quarta liceo, che due giorni a settimana riceveranno per appuntamento nelle sedi comunali. Oggi la scuola di via Palladio all'Arcella diretta dalla preside Li Xuemei, ospita circa 200 studenti dalla scuola d'infanzia fino alle superiori. Di questi, il 60 per cento sono cinesi, il 30 per cento italiani e il 10 proviene da altre nazioni