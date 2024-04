Il Bo nella top 100 al mondo, prima in Italia per Scienze Biologiche, Statistica e Anatomia

L'Università di Padova conferma il suo prestigio accademico nei ranking "by subject" di QS, agenzia leader a livello globale nei ranking universitari, sia nell’ambito delle macro-aree disciplinari, sia per quanto riguarda le singole materie. La pubblicazione dell'edizione 2024 vede l'ingresso di cinque nuove discipline nella classifica, portando il totale a 37 sulle 42 analizzate per l'Ateneo patavino. Nell’ambito delle macro-aree disciplinari, le Natural Sciences fanno un ingresso trionfale nella top 100 mondiale, posizionando Unipd per la prima volta nella top 100 al 97° posto. Un risultato eccezionale che si aggiunge ai piazzamenti di rilievo delle altre aree disciplinari: Life Sciences & Medicine (105° posto), Arts & Humanities (139°), Engineering & Technology (166°) e Social Sciences & Management (232°). Un trend decisamente positivo per tutte le macroaree, con un miglioramento medio di 13 posizioni rispetto allo scorso anno.

Le discipline

Analizzando nel dettaglio le singole discipline, l'Ateneo di Padova si conferma un'eccellenza a livello globale con ben 9 subject presenti nei top 100 al mondo e 19 nei top 150. A guidare la classifica troviamo Classics & Ancient History (49° posto) e Physics & Astronomy (62°), seguite da altre punte di diamante come Veterinary Science (fascia 51-70°), Psychology (75°), Agriculture & Forestry (78°) e Pharmacy and Pharmacology (81°). Nella fascia 51-100° sono posizionate ulteriori tre discipline: Anatomy & Physiology, Archaeology e Statistics & Operational Research. Ma il risultato forse più eclatante arriva da Scienze Biologiche, che si aggiudica il primo posto assoluto in Italia, avanzando di ben 25 posizioni a livello mondiale e posizionandosi al 108° posto mondiale. Confermano il primato nazionale Statistics & Operational Research e Anatomy & Physiology. Oltre alle discipline già citate, salgono sul podio nazionale anche English Language & Literature, Linguistics ed Education.

Dal Bo

«I risultati dei ranking QS by Subject riflettono l'impatto delle politiche dell'Università di Padova – commenta Mara Thiene, delegata della rettrice ai Joint Degree e International Ranking - volte al potenziamento della propria offerta formativa di livello internazionale, al consolidamento e ampliamento di linee di ricerca d'avanguardia, e al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo. Non solo attrarre studentesse e studenti stranieri offrendo formazione di alta qualità e prospettive future ad ampio spettro, ma continuare a mantenere un'apertura internazionale e una prospettiva di dialogo, collaborazione e scambio, salvaguardando il diritto alla conoscenza e la libertà del pensiero e della ricerca accademica».

Geopolitica

