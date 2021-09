Anche il Bo al festival dello sviluppo sostenibile

Torna in tutta italia il festival dello sviluppo sostenibile e anche l’Università di Padova aderisce allamanifestazione con un cartellone di iniziative e proposte dal 28 settembre al 14 ottobre. L’edizione 2021 si terrà in formato ibrido, in presenza e online, per stimolare una riflessione sugli importanti temi che la pandemia ha sollevato. Le iniziative si svolgeranno su tutto il territorio italiano e in rete. Gli eventi che comporranno il calendario della manifestazione potranno svolgersi anche nei "dintorni" del Festival ovvero nella settimana precedente (21-27 settembre) e in quella successiva (15 - 21 ottobre).

Il Bo

L’Università di Padova che ha creato e promuove il progetto “UniPadova Sostenibile”, quale contenitore e catalizzatore di iniziative finalizzate alla sostenibilità, si propone da un lato di coordinare e dare visibilità a tutte le azioni organizzate dall’Ateneo in tema di sostenibilità, coinvolgendo l’intera comunità universitaria, da studenti e personale sino agli organi di governo dall’altro favorisce e sostiene l’avvio di nuove iniziative, lo sviluppo e l’implementazione di buone pratiche, il loro trasferimento e divulgazione all’interno della comunità universitaria e all’esterno, sul territorio. È proprio in conformità alla propria tradizione, che data dal 1222 ed è riassunta nel motto “Universa Universis Patavina Libertas”, che l'Ateneo “promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale” (art. 2 dello Statuto).

Gli eventi

Per questa edizione del Festival l’Università di Padova ha realizzato un cartellone di più di 40 eventi tra conferenze, seminari e workshop. Le iniziative sono state realizzate con il contributo di tutta la comunità accademica e studentesca, e in collaborazione con il Comune di Padova. Da segnalare, tra gli altri appuntamenti, l’inaugurazione giovedì 7 ottobre del Cewms Centro Studi sull’economia circolare (Circular Economy of Waste, Materials and Sustainability) risultato della collaborazione di oltre 40 docenti e ricercatori di diversi dipartimenti, che si propone di diventare un punto di riferimento e di discussione sui temi legati all’economia circolare e alla sostenibilità. Numerosi appuntamenti saranno dedicati alla tematica dell’energia, della transizione energetica e degli effetti che questa potrà avere sulla vita di tutti.