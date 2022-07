Il Bo nell'elite universitario: entra nelle Profiled University Ellen Macarthur Foundation

Riconosciuto come ateneo che si trova in una posizione unica per influenzare un cambiamento positivo nel campo dell’economia circolare. Unico altro ateneo italiano, con la Bocconi e l’Università di Pavia, l'Università di Padova è diventata profiled university dell'Ellen MacArthur Foundation, organizzazione senza fini di lucro riconosciuta a livello globale, da oltre vent’anni impegnata nella promozione di un'economia circolare che intende ridurre i rifiuti, il consumo di risorse e l'inquinamento, favorendo la chiusura del ciclo.

Da Porto

«Un nuovo importante risultato, a livello internazionale, per il nostro Ateneo nel campo dell’impegno sullo sviluppo sostenibile – sottolinea Francesca Da Porto, prorettrice con delega alla Sostenibilità dell’Università di Padova – che arriva dopo la valutazione Anvur di “eccellente ed estremamente rilevante” per il nostro progetto UniPadova sostenibile, proposto come best practice e modello a livello nazionale. I corsi sull’economia circolare profilati dalla Ellen MacArthur Foundation sono molto selezionati: quello offerto dall’Ateneo di Padova si distingue per una forte componente tecnico-scientifica, in un contesto multidisciplinare che prevede ovviamente la presenza delle discipline socio-economiche, gestionali e giuridiche, che consente ai laureati di gestire in modo completo e consapevole la transizione verso modelli di economia circolare».

Il riconoscimento

Un riconoscimento meritato e importante quello accordato al nostro Ateneo, che in questi ultimi anni si è impegnato in programmi concreti e rilevanti nel campo della sostenibilità tout court e in modo specifico nell’ambito dell’economia circolare. Azioni, ampie e condivise, concretizzatesi nella creazione, grazie al contributo di dodici dipartimenti dell’Ateneo, di una laurea magistrale internazionale in Sustainable Chemistry and Technologies for Circular Economy ed in un centro studi dedicato a Circular Economy - Waste, Materials and Sustainability. Le selezionatissime profiled universities sono università che si trovano in una posizione unica per influenzare un cambiamento positivo nel campo dell’economia circolare. L'Università degli Studi di Padova si è contraddistinta per l'impegno dimostrato nell'applicazione di principi di economia circolare in cinque aree chiave: insegnamento, ricerca, gestione del campus, progetti guidati dagli studenti e influenza e leadership.